  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
5
Kurban keseceklere hayati uyarı!

2023-06-26 12:02:09
Kurban keseceklere hayati uyarı!

Ankara Kasaplar Odası Başkanı Fazlı Yalçındağ, kurban etlerinin kesimden sonra soğuyana kadar bekletilmesi, bu etlerin daha sonra kasaplarca işlenmesi gerektiğini bildirdi.

#1
Foto - Kurban keseceklere hayati uyarı!

Yalçındağ, AA muhabirine, Kurban Bayramı'nda kesilen kurban etlerinin ayrılma ve muhafaza edilme koşullarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kurban etlerinin kesimden sonra birbirine temas etmeden sıcaklığının düşmesi gerektiğine dikkati çeken Yalçındağ, şunları söyledi:

#2
Foto - Kurban keseceklere hayati uyarı!

"Kurban etleri kesildikten iki saat içerisinde vücut sıcaklığını kaybetmez. Etlerin vücut sıcaklığını kaybetmesini beklememiz gerekiyor. Etler mümkünse bir tepsi üzerinde kendi halinde soğuyacak. Tepsi ile buzdolabına kaldıracağız. Sonra buzdolabına kaldırdığımız etimizi işleteceğimiz kasap dükkanına götürüp arzumuza göre etimizi işletiyoruz. Kurban kesildikten sonra etleri asla poşetlerle taşımayalım." Yalçındağ, Türkiye'deki bütün kasap dükkanlarının bayramda et işletecek vatandaşlar için hazır olduğunu, kasaplar dışında bu işlemi yapmanın yasak olduğunu anımsattı. Yalçındağ, et işleme fiyatlarının illere ve bölgelere göre değişiklik gösterebileceğini kaydetti. Kurban etleri işin ehli kişiler tarafından işlenmezse halk sağlını tehdit edecek durumların ortaya çıkabileceğine işaret eden Yalçındağ, "Kasap dışında bu işi yapanlar bir yıl önce işlem yapılmış kıyma makinesini çıkarıp kıyma çekebiliyor. Eğer iyi temizlenmezse oradaki mikroplar bütün etlere bulaşır." diye konuştu.

#3
Foto - Kurban keseceklere hayati uyarı!

Yalçındağ, kurbanların hayvan pazarlarına gelebilmesi için veteriner hekim raporu olması gerektiğine dikkati çekerek, "Hayvanın sağlık durumunu gösteren veteriner hekim raporu olmadan hayvanlar kurban pazarlarına sevk edilemez. Bu yüzden vatandaşlarımız kurban pazarlarından gönül rahatlığıyla kurban alabilirler. Sağlık sorunu olan hayvanlar pazara giremez." dedi.

#4
Foto - Kurban keseceklere hayati uyarı!

Bu yıl büyükbaş kurbanlıklarda hisse fiyatlarının küçükbaşlara göre yüksek olduğunun altını çizen Yalçındağ, küçükbaş hayvanlara ilginin fazla olacağını düşündüklerini sözlerine ekledi.

Türkiye'ye flaş 29 Haziran uyarısı! Az önce duyuruldu! Bu, hiç ama hiç hesapta yoktu
Gündem

Türkiye'ye flaş 29 Haziran uyarısı! Az önce duyuruldu! Bu, hiç ama hiç hesapta yoktu

Meteorolojik kaynaklar tarafından Türkiye'ye çok önemli 29 Haziran uyarısı yapıldı. Uyarı planları da etkileyeceğe benziyor.

Ankara Tıp öğrencilerinden örnek mezuniyet! Buluşma adresleri cami oldu
Gündem

Ankara Tıp öğrencilerinden örnek mezuniyet! Buluşma adresleri cami oldu

Ankara'da bir grup Tıp öğrencisi mezuniyet törenini camide yaptı.
İslam'la dalga geçen Doğu Demirkol mide bulandırdı! Mizah değil soytarılık
Gündem

İslam'la dalga geçen Doğu Demirkol mide bulandırdı! Mizah değil soytarılık

Doğu Demirkol isimli komedyen bozuntusunun sahabeyle dalga geçtiği rezil dizisi tepkilere neden oldu.
Evinde, iş yerinde internet aboneliği olanlar dikkat! Çok önemli haber geldi
Gündem

Evinde, iş yerinde internet aboneliği olanlar dikkat! Çok önemli haber geldi

Türk Telekom, 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren evde internet ve kurumsal internet tarifelerinde zam yapacağını duyurdu.

Ahmet Taşgetiren’den çok konuşulacak itiraf! Sonunda kafasına dank etti
Medya

Ahmet Taşgetiren’den çok konuşulacak itiraf! Sonunda kafasına dank etti

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi'nin Meclis'te grup kuracak formül bulamamasına ilişk..
Rusya Wagner krizi sonrası ilk o ülkenin kapısını çaldı
Dünya

Rusya Wagner krizi sonrası ilk o ülkenin kapısını çaldı

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Yevgeniy Prigojin'in kurucusu olduğu paralı asker grubu Wagner'in Rus yönetimine isyanıyla ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23