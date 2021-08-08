  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
17
Kur'an-ı Kerim'de adları geçiyor! İşte cennet meyveleri

2021-08-08 15:11:03
Kur'an-ı Kerim'de adları geçiyor! İşte cennet meyveleri

İşte Kur'an-ı Kerim'de adı geçen cennet meyveleri olarak bilinen şifa deposu o meyveler...

#1
Foto - 1-HURMA - Hurma'nın Geçtiği Ayetler

1-HURMA - Hurma'nın Geçtiği Ayetler "Hurma ve üzüm ağaçlarının meyvelerinden de hem içki, hem de güzel gıdalar edinirsiniz. Şüphesiz ki bunda aklını kullanan kimseler için büyük bir ibret vardır." (Nahl Suresi, 67)

#2
Foto -

"Ya da sana ait hurmalıklardan ve üzümlerden bir bahçe olup aralarından şarıl şarıl akan ırmaklar fışkırtmalısın." (İsra Suresi, 91) Derken doğum sancısı onu bir hurma dalına sürükledi. Dedi ki: "Keşke bundan önce ölseydim de, hafızalardan silinip unutuluverseydim." Altından (bir ses) ona seslendi: "Hüzne kapılma, Rabbin senin alt (yan)ında bir ark kılmıştır." Hurma dalını kendine doğru salla, üzerine henüz oluşmuş-taze hurma dökülüversin." (Meryem Suresi, 23-25)

#3
Foto - Biz, orada hurmalıklardan ve üzüm-bağlarından bahçeler kıldık ve içlerinde pınarlar fışkırttık: (Yasin Suresi, 34) Böylelikle, bununla size hurmalıklardan, üzümlüklerden bahçeler-bağlar geliştirdik, içlerinde çok sayıda yemişler vardır; sizler onlardan yemektesiniz. (Müminun Suresi, 19) Onlara iki adamın örneğini ver; onlardan birine iki üzüm bağı verdik ve ikisini hurmalıklarla donattık, ikisinin arasında da ekinler bitirmiştik. (Kehf Suresi, 32) Ve birbiri üstüne dizilmiş tomurcuk yüklü yüksek hurma ağaçları da. (Kaf Suresi, 10)

Biz, orada hurmalıklardan ve üzüm-bağlarından bahçeler kıldık ve içlerinde pınarlar fışkırttık: (Yasin Suresi, 34) Böylelikle, bununla size hurmalıklardan, üzümlüklerden bahçeler-bağlar geliştirdik, içlerinde çok sayıda yemişler vardır; sizler onlardan yemektesiniz. (Müminun Suresi, 19) Onlara iki adamın örneğini ver; onlardan birine iki üzüm bağı verdik ve ikisini hurmalıklarla donattık, ikisinin arasında da ekinler bitirmiştik. (Kehf Suresi, 32) Ve birbiri üstüne dizilmiş tomurcuk yüklü yüksek hurma ağaçları da. (Kaf Suresi, 10)

#4
Foto - Onda meyveler ve salkımlı hurmalıklar var. (Rahman Suresi, 11) İçlerinde (her türden) meyve, eşsiz-hurma ve eşsiz-nar vardır. (Rahman Suresi, 68)

Onda meyveler ve salkımlı hurmalıklar var. (Rahman Suresi, 11) İçlerinde (her türden) meyve, eşsiz-hurma ve eşsiz-nar vardır. (Rahman Suresi, 68) "Ekinler ve yumuşak tomurcuklu göz alıcı hurmalıklar arasında?" (Şuara Suresi, 148) Zeytinler, hurmalar, (Abese Suresi, 29)

#5
Foto - 2- ÜZÜM - Üzüm'üm Geçtiği Ayetler Hangi biriniz ister ki, altından ırmaklar akan hurmalardan, üzümlerden bir bahçesi olsun, içinde kendisinin olan bütün ürünler de bulunsun; fakat kendisine ihtiyarlık gelip çatsın, (üstelik) zayıf ve küçük çocukları olsun (böyle bir durumda iken) ona (bahçesine) ateşli bir kasırga isabet etsin de yanıversin. İşte Allah size ayetleri böyle açıklar ki, düşünesiniz. (Bakara Suresi, 266)

2- ÜZÜM - Üzüm'üm Geçtiği Ayetler Hangi biriniz ister ki, altından ırmaklar akan hurmalardan, üzümlerden bir bahçesi olsun, içinde kendisinin olan bütün ürünler de bulunsun; fakat kendisine ihtiyarlık gelip çatsın, (üstelik) zayıf ve küçük çocukları olsun (böyle bir durumda iken) ona (bahçesine) ateşli bir kasırga isabet etsin de yanıversin. İşte Allah size ayetleri böyle açıklar ki, düşünesiniz. (Bakara Suresi, 266)

#6
Foto - O, gökten su indirendir. Bununla herşeyin bitkisini bitirdik, ondan bir yeşillik çıkardık, ondan birbiri üstüne bindirilmiş taneler türetiyoruz. Ve hurma ağacının tomurcuğundan da yere sarkmış salkımlar, -birbirine benzeyen ve benzemeyen- üzümlerden, zeytinden ve nardan bahçeler (kılıyoruz.) Meyvesine, ürün verdiğinde ve olgunluğa eriştiğinde bir bakıverin. Şüphesiz inanacak bir topluluk için bunda gerçekten ayetler vardır. (Enam Suresi, 99)

O, gökten su indirendir. Bununla herşeyin bitkisini bitirdik, ondan bir yeşillik çıkardık, ondan birbiri üstüne bindirilmiş taneler türetiyoruz. Ve hurma ağacının tomurcuğundan da yere sarkmış salkımlar, -birbirine benzeyen ve benzemeyen- üzümlerden, zeytinden ve nardan bahçeler (kılıyoruz.) Meyvesine, ürün verdiğinde ve olgunluğa eriştiğinde bir bakıverin. Şüphesiz inanacak bir topluluk için bunda gerçekten ayetler vardır. (Enam Suresi, 99)

#7
Foto - Yeryüzünde birbirine yakın komşu kıtalar vardır; üzüm bağları, ekinler, çatallı ve çatalsız hurmalıklar da vardır ki, bunlar aynı su ile sulanır; ama ürünlerinde (ki verimde ve lezzette) bazısını bazısına üstün kılıyoruz. Şüphesiz, bunlarda aklını kullanan bir topluluk için gerçekten ayetler vardır. (Rad Suresi, 4)

Yeryüzünde birbirine yakın komşu kıtalar vardır; üzüm bağları, ekinler, çatallı ve çatalsız hurmalıklar da vardır ki, bunlar aynı su ile sulanır; ama ürünlerinde (ki verimde ve lezzette) bazısını bazısına üstün kılıyoruz. Şüphesiz, bunlarda aklını kullanan bir topluluk için gerçekten ayetler vardır. (Rad Suresi, 4)

#8
Foto -

"Ya da sana ait hurmalıklardan ve üzümlerden bir bahçe olup aralarından şarıl şarıl akan ırmaklar fışkırtmalısın." (İsra Suresi, 91) Onlara iki adamın örneğini ver; onlardan birine iki üzüm bağı verdik ve ikisini hurmalıklarla donattık, ikisinin arasında da ekinler bitirmiştik. (Kehf Suresi, 32)

#9
Foto - Böylelikle, bununla size hurmalıklardan, üzümlüklerden bahçeler-bağlar geliştirdik, içlerinde çok sayıda yemişler vardır; sizler onlardan yemektesiniz. (Müminün Suresi, 19) Biz, orada hurmalıklardan ve üzüm-bağlarından bahçeler kıldık ve içlerinde pınarlar fışkırttık: (Yasin Suresi, 34) Nice bahçeler ve üzüm bağları. (Nebe Suresi, 32)

Böylelikle, bununla size hurmalıklardan, üzümlüklerden bahçeler-bağlar geliştirdik, içlerinde çok sayıda yemişler vardır; sizler onlardan yemektesiniz. (Müminün Suresi, 19) Biz, orada hurmalıklardan ve üzüm-bağlarından bahçeler kıldık ve içlerinde pınarlar fışkırttık: (Yasin Suresi, 34) Nice bahçeler ve üzüm bağları. (Nebe Suresi, 32)

#10
Foto - 3- İNCİR - İncir'in Geçtiği Ayetler İncire ve zeytine andolsun, (Tin Suresi, 1)

3- İNCİR - İncir'in Geçtiği Ayetler İncire ve zeytine andolsun, (Tin Suresi, 1)

#11
Foto - 4- NAR - Nar'ın Geçtiği Ayetler O, gökten su indirendir. Bununla herşeyin bitkisini bitirdik, ondan bir yeşillik çıkardık, ondan birbiri üstüne bindirilmiş taneler türetiyoruz. Ve hurma ağacının tomurcuğundan da yere sarkmış salkımlar, -birbirine benzeyen ve benzemeyen- üzümlerden, zeytinden ve nardan bahçeler (kılıyoruz.) Meyvesine, ürün verdiğinde ve olgunluğa eriştiğinde bir bakıverin. Şüphesiz inanacak bir topluluk için bunda gerçekten ayetler vardır. (Enam Suresi, 99)

4- NAR - Nar'ın Geçtiği Ayetler O, gökten su indirendir. Bununla herşeyin bitkisini bitirdik, ondan bir yeşillik çıkardık, ondan birbiri üstüne bindirilmiş taneler türetiyoruz. Ve hurma ağacının tomurcuğundan da yere sarkmış salkımlar, -birbirine benzeyen ve benzemeyen- üzümlerden, zeytinden ve nardan bahçeler (kılıyoruz.) Meyvesine, ürün verdiğinde ve olgunluğa eriştiğinde bir bakıverin. Şüphesiz inanacak bir topluluk için bunda gerçekten ayetler vardır. (Enam Suresi, 99)

#12
Foto - İçlerinde (her türden) meyve, eşsiz-hurma ve eşsiz-nar vardır. (Rahman Suresi, 68)

İçlerinde (her türden) meyve, eşsiz-hurma ve eşsiz-nar vardır. (Rahman Suresi, 68)

#13
Foto - 5- KİRAZ - Kiraz'ın Geçtiği Ayetler

5- KİRAZ - Kiraz'ın Geçtiği Ayetler

#14
Foto - Yüklü dalları bükülmüş kiraz (ağaçları), (Vakıa Suresi, 28)

Yüklü dalları bükülmüş kiraz (ağaçları), (Vakıa Suresi, 28)

#15
Foto - 6 -MUZ - Muz'un Geçtiği Ayetler

6 -MUZ - Muz'un Geçtiği Ayetler

#16
Foto - Üst üste dizili meyveleri sarkmış muz ağaçları, (Vakıa Suresi, 29)

Üst üste dizili meyveleri sarkmış muz ağaçları, (Vakıa Suresi, 29)

Azerbaycan gardaşlığını göstermeye devam ediyor
Gündem

Azerbaycan gardaşlığını göstermeye devam ediyor

Türkiye genelinde devam eden yardımlara destek için Bakü’den yola çıkan yangın söndürme kafilesi Afyonkarahisar’a vardı. Burada mola veren e..
Komandolar bölgede! Giriş çıkışlar yasaklandı
Gündem

Komandolar bölgede! Giriş çıkışlar yasaklandı

Türkiye'nin çeşitli yerlerinde çıkan orman yangınlarının ardından kritik bir bölge olan Kazdağları koruma altına alındı.
Yanmaktan kurtarılan mahallenin muhtarı konuştu: Tanımadığımız insanlar bunu yapıyor
Gündem

Yanmaktan kurtarılan mahallenin muhtarı konuştu: Tanımadığımız insanlar bunu yapıyor

Muğla-Milas'ta devam eden orman yangınında ekiplerin havadan ve karadan yaptığı mücadele sonunda yanmaktan kurtarılan Fesleğen Mahallesi'nin..
Arap ülkesinden flaş karar: Türkiye'ye yolluyoruz
Dünya

Arap ülkesinden flaş karar: Türkiye'ye yolluyoruz

Kuveyt İtfaiye Genel Kuvvetleri Başkanı Halid Mikrad, Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesine destek olmak için bir ekip yollayacakları..
'Ağustos'ta yağmaz! Duaya inanmayın' diyen Metin Uca Antalya'daki yağmur sonrası dalga konusu oldu!
Gündem

'Ağustos'ta yağmaz! Duaya inanmayın' diyen Metin Uca Antalya'daki yağmur sonrası dalga konusu oldu!

Türkiye son 11 günde 47 ilde çıkan yangınlarla mücadelesini sürdürürken Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerinin yangından büyük oranda etkilendiği..
Esed'e kötü haber! Türkiye ve Rusya el sıkıştı
Gündem

Esed'e kötü haber! Türkiye ve Rusya el sıkıştı

Barış Pınarı Harekatı sonrasında katil Esed, Haseke içme suyu pompa istasyonu üzerinden sürekli Türkiye aleyhinde kara propaganda yapıyordu...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay