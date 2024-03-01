2024-03-01 11:28:10 Kur'an-ı Kerim'de adı geçen şifalı meyve! Pazarda herkes önünden geçiyor: Kalp damarlarını açıyor, kansere karşı koruyor
Uzun ve sağlıklı bir ömür sürmek için beslenmenize çok dikkat etmeniz gerekiyor. Yeterli ve dengeli beslenerek, doğru yiyecekleri tüketerek vücudunuzu koruyabilirsiniz. Özellikle de Hititlerden günümüze kadar Anadolu'nun binlerce yıllık tarihinde kesintisiz olarak tüketilen ve aynı zamanda güçlü bir antioksidan kaynağı olan bir meyve var ki bir tek ölüme çaresi yok.