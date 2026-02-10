Kulislere bomba gibi düşen iddia sonrası Akşener cephesi sessizliğini bozdu: Hiçbir bağımız ve ilgimiz yok

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın CHP’den istifa edip AK Parti’ye geçme hazırlığı yapmasının ardında Meral Akşener’in olduğu iddiaları başkenti karıştırdı. Akşener’e yakın kaynaklar, "Özarslan bizi bırakıp gitmişti, neden önayak olalım?" diyerek bu iddiaları sert bir dille yalanladı. Gazeteci İsmail Saymaz’a yapılan açıklamada, Özarslan ile uzun süredir hiçbir bağın kalmadığı ve transfer süreciyle bir ilgilerinin olmadığı kesin olarak belirtildi.