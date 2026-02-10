  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Fena halde tutuştular: İtalyanlar, Galatasaray'ın Juventus'a mesajını yazdı Yeni sigara yasağı yolda! Tiryakiler bu sefer çıldıracak! Aldıkları kararla Türkiye’ye ihanet ettikleri söylenmişti! İran’dan flaş hamle geldi Bomba etkisi yapacak uyarılar: Gözünü kahveyle açanlar yandı: Sabah kahvesi neden zararlı? Akdeniz’de dosta umut, düşmana korku saldık! Türkiye’nin “çelik kanatlar”ı Rumları titretti Zeminin 8 metre altından çıktı Dünyada üç taneden biri Trabzon’da Siz sorun SGK Uzmanı Murat Özdamar cevaplasın! Ödenen primler nasıl geri alınabilir? Antalya’da tarihi yapı alarm veriyor! Tramvay titreşimi 2 bin yıllık burçlara zarar veriyor CHP’li Buca Belediye’sinin çöp rezaleti: Grev bahane, kirlilik şahane!
Siyaset
6
Yeniakit Publisher
Kulislere bomba gibi düşen iddia sonrası Akşener cephesi sessizliğini bozdu: Hiçbir bağımız ve ilgimiz yok
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kulislere bomba gibi düşen iddia sonrası Akşener cephesi sessizliğini bozdu: Hiçbir bağımız ve ilgimiz yok

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın CHP’den istifa edip AK Parti’ye geçme hazırlığı yapmasının ardında Meral Akşener’in olduğu iddiaları başkenti karıştırdı. Akşener’e yakın kaynaklar, "Özarslan bizi bırakıp gitmişti, neden önayak olalım?" diyerek bu iddiaları sert bir dille yalanladı. Gazeteci İsmail Saymaz’a yapılan açıklamada, Özarslan ile uzun süredir hiçbir bağın kalmadığı ve transfer süreciyle bir ilgilerinin olmadığı kesin olarak belirtildi.

1
#1
Foto - Kulislere bomba gibi düşen iddia sonrası Akşener cephesi sessizliğini bozdu: Hiçbir bağımız ve ilgimiz yok

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP'den istifa ettiğini açıkladı.Özarslan'la birlikte 7 meclis üyesi de CHP'yi bırakma kararı aldı. CHP'ye yakın bazı gazeteciler, Mesut Özarslan'ı istifa etmesi ve AK Parti'ye katılması konusunda Meral Akşener'in ikna ettiğini ileri sürdü.

#2
Foto - Kulislere bomba gibi düşen iddia sonrası Akşener cephesi sessizliğini bozdu: Hiçbir bağımız ve ilgimiz yok

İddialara Akşener cephesinden cevap geldi. Akşener cephesi, Mesut Özarslan iddialarını net bir dille yalanladı. Gazeteci İsmail Saymaz, Özarslan’ın istifasını Meral Akşener kanadına sordu.

#3
Foto - Kulislere bomba gibi düşen iddia sonrası Akşener cephesi sessizliğini bozdu: Hiçbir bağımız ve ilgimiz yok

Meral Akşener'e yakın kaynaklar iddiayı şu ifadelerle reddetti:

#4
Foto - Kulislere bomba gibi düşen iddia sonrası Akşener cephesi sessizliğini bozdu: Hiçbir bağımız ve ilgimiz yok

“Mesut Bey bizi bırakıp İYİ Parti'den CHP'ye gitmişti. Niye kendisine önayak olalım? Hiçbir bağımız ve ilgimiz yok. Mesut Bey'le uzun bir zamandır görüşmüyoruz.”

#5
Foto - Kulislere bomba gibi düşen iddia sonrası Akşener cephesi sessizliğini bozdu: Hiçbir bağımız ve ilgimiz yok

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vatansever

Mesele hangi partiye geçeceği değil, mesele niçin CHP den istifa ettiğidir..
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Canlı yayında gündem olan anlar! Hakan Fidan o soruya uzun bir süre sessiz kaldı, yorum yapmadı
Gündem

Canlı yayında gündem olan anlar! Hakan Fidan o soruya uzun bir süre sessiz kaldı, yorum yapmadı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, canlı yayında Ahmet Hakan tarafından kendisine yöneltilen "Türkiye'nin nükleer silaha sahip olması gerekir mi?..
Ünlü otelin sahibinin mal varlığına el konuldu
Gündem

Ünlü otelin sahibinin mal varlığına el konuldu

Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım’ın malvarlığına el konuldu. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı el koyma kararına gerekçe olarak malvarlığı..
CHP ‘yalakası’ Levent, Umre fotoğraflarını görünce kudurdu! AK Parti’den tokat gibi cevap
Gündem

CHP ‘yalakası’ Levent, Umre fotoğraflarını görünce kudurdu! AK Parti’den tokat gibi cevap

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Hakan Yıldız, Şehir Tiyatroları'nda görev alan CHP ‘yalakası’ Levent Üzümcü’nün inanç..
Edepsiz Uğur Dündar ‘G..t’ Skandal Sözlere ‘G..t’lü Savunma!
Gündem

Edepsiz Uğur Dündar ‘G..t’ Skandal Sözlere ‘G..t’lü Savunma!

CHP içerisinde sular durulmuyor, istifalar ve küfürler havada uçuşuyor! Keçiören Belediye Başkanı Mesut ÖZARSLAN’ın CHP’den istifa kararını ..
CHP’lilerin acziyetine bakın: Küfürbaz Özgür'ü savunmak için kırk takla attı!
Gündem

CHP’lilerin acziyetine bakın: Küfürbaz Özgür'ü savunmak için kırk takla attı!

Deniz Akbıyık isimli CHP’li avukat, Özgür Özel’in CHP’den istifa ettiği için Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a arsızca küfürlerini,..
Domuza çarşaf giydiren müptezel tutuklandı
Gündem

Domuza çarşaf giydiren müptezel tutuklandı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde sosyal medya hesabından kadın çarşafı giydirilmiş domuz görseli paylaşan Onur Kılınç isimli alçak müptezel "Halk..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23