Küfür kavgasında silah ve bıçaklar çekildi

İzmir'in Karabağlar ilçesinde iki grup arasında küfür nedeniyle başlayan tartışma silah ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Meydana gelen olayda 3 kişi bıçakla, 1 kişi de silahla yaralanırken, silahla yaralanan kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayın ardından kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için başlatılan çalışma sürüyor. Olay, saat 00.00 sıralarında Günaltay Mahallesi 4902 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ö.G. (67), B.G. (19), Ö.Y. (67) ve İ.A. (31) sokakta bulunduğu esnada motosikletle iki kişi yanlarına gelerek gruba küfür etti. Bu sebeple başlayan tartışma kavgaya dönünce olay yerine bir otomobil geldi ve önce havaya, sonra da kalabalık gruba doğru ateş etti. Açılan ateş sonucu Ö.G. göğsünden silahla vurulurken, kavga esnasında B.G. kalçasından, Ö.Y. sırtından, İ.A. da belinden bıçaklanarak yaralandı. Silah ve bıçakla 4 kişiyi yaralayan grup ise olay yerinden kaçtı.