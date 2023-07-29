KPSS Alan Bilgisi ilk oturumu sona erdi

Bir diğer aday Kerim İhtiyaroğlu ise Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun olduğunu belirterek, “Trabzon’da ikamet ediyorum, KPSS için Ankara’ya geldim, Ankara’da sınava hazırlandım. Ütopik hedefim vergi müfettişliği, normal hedefim gelir uzman yardımcılığı. Üç oturuma da gireceğim. Kamu yönetimi ve uluslararası ilişkiler güzeldi. Çalışma ekonomisinde biraz zorlandım, çok fazla detay bilgiler vardı. Nasip bir dahaki oturuma. Bakalım, iktisat yapabilirsek inşallah sınavı kazanırız. İlk defa KPSS’ye girdim” diye konuştu. KPSS Alan Bilgisi 2. oturumu bugün saat 14.45’te, 3. oturum ise 30 Temmuz (yarın) saat 10.15’te yapılacak. Adaylara 2. oturumda hukuk, iktisat ve maliye, 3. oturumda işletme, muhasebe ve istatistik testleri yöneltilecek. Adaylara yöneltilen süre her bir testte 50, yalnızca istatistik testi için 60 dakika olacak.