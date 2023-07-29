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Eğitim
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KPSS Alan Bilgisi ilk oturumu sona erdi

2023-07-29 14:38:34
KPSS Alan Bilgisi ilk oturumu sona erdi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan, saat 10.15’te başlayan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi 1. oturumu (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri) sona erdi.

#1
Foto - KPSS Alan Bilgisi ilk oturumu sona erdi

KPSS Alan Bilgisi sınavları çerçevesinde saat 10.15’te başlayan 1. oturum sona erdi. Adaylar, başvurudaki oturum tercihlerine göre ilgili testlerin sorularını cevapladı. Sınavlarda çoktan seçmeli 40'ar soru sorulan adaylara her bir test için 50’şer dakika verildi.

#2
Foto - KPSS Alan Bilgisi ilk oturumu sona erdi

ÖSYM Başkanı Ersoy, oturum öncesi sınav binasını ziyaret etti ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, KPSS Alan Bilgisi oturumları öncesi Ankara Hacı Bayramı Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi yerleşkesine gelerek sınava girecek adaylarla ve salon görevlileriyle sohbet etti, adaylara başarı diledi. Ardından sınav binasını ziyaret eden Ersoy, yetkililerden sınava girecek aday sayısına ilişkin bilgi aldı. Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ersoy, “Geçen hafta Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri, bu hafta KPSS Alan ve önümüzdeki hafta da ÖABT ve din meslek sınavlarını yapıp süreci tamamlayacağız” dedi.

#3
Foto - KPSS Alan Bilgisi ilk oturumu sona erdi

"Sınav sonuçlarını 25 Ağustos civarında açıklayacağız" Sınavın bugün ve yarın 9 farklı alanda, 3 ayrı oturumda uygulanacağını, sınava 183 bin 252 adayın gireceğini hatırlatan Ersoy, 35 il merkezindeki 488 okulda sınavın uygulanacağını aktararak, şöyle devam etti: "6 bin 600 civarında salonda adaylarımızı sınava alacağız. 24 bin civarında görevlimiz bu sınavın sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için hizmet ediyorlar. Amacımız kamu kurumlarının ihtiyacı olan personeli yine bir kamu kurumu olan ÖSYM aracılığıyla sağlıklı, güvenli, geçerli, adil ve tutarlı bir şekilde bu sınavı gerçekleştirmek. Şimdiye kadarki süreç güzel geçti. Sınava 2 milyon 200 bin aday başvurdu. İnşallah sınav sonuçlarını 25 Ağustos civarında ilan edeceğiz.”

#4
Foto - KPSS Alan Bilgisi ilk oturumu sona erdi

“Sınav kolaydı” KPSS Alan Bilgisi sınavına giren adaylardan Recep Kaplan, “Kolaydı, pek zorlamamışlar. Genel tanımlar üzerinden geçmişler sınavı. Hedefim kurum avukatlığıydı. Bu sınava denemek için girmiştim. Şu an avukatım. Benim için uluslararası biraz daha zordu. O konuda çalışmadığım için. İlk sınavım kolaydı. Herkesinki yetti, fazla bile arttı. Sanırım 35 dakikada herkes sınavı bitirmişti. 15 dakika artıyordu” dedi.

#5
Foto - KPSS Alan Bilgisi ilk oturumu sona erdi

Bir diğer aday Kerim İhtiyaroğlu ise Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun olduğunu belirterek, “Trabzon’da ikamet ediyorum, KPSS için Ankara’ya geldim, Ankara’da sınava hazırlandım. Ütopik hedefim vergi müfettişliği, normal hedefim gelir uzman yardımcılığı. Üç oturuma da gireceğim. Kamu yönetimi ve uluslararası ilişkiler güzeldi. Çalışma ekonomisinde biraz zorlandım, çok fazla detay bilgiler vardı. Nasip bir dahaki oturuma. Bakalım, iktisat yapabilirsek inşallah sınavı kazanırız. İlk defa KPSS’ye girdim” diye konuştu. KPSS Alan Bilgisi 2. oturumu bugün saat 14.45’te, 3. oturum ise 30 Temmuz (yarın) saat 10.15’te yapılacak. Adaylara 2. oturumda hukuk, iktisat ve maliye, 3. oturumda işletme, muhasebe ve istatistik testleri yöneltilecek. Adaylara yöneltilen süre her bir testte 50, yalnızca istatistik testi için 60 dakika olacak.

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