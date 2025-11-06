DHA Giriş Tarihi: Köyün tamamı aynı soyadını taşıyor: Ortak soyadına ilginç çözüm
Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Yeşildere köyünde yaşayan 500 kişi, 110 yıl önce kurulan köyde aynı soyadı ‘Bilici’yi taşıyor ve lakaplarla karışıklığın önüne geçiyor. Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı 65 haneli, yaklaşık 500 nüfuslu Yeşildere köyünde yaşayanların tamamı 'Bilici' soyadını taşıyor. Köy muhtarı Melih Bilici (47), isim benzerliklerini 'lakap' kullanarak aştıklarını belirterek, "Karışıklığı önlemek için uzun, kısa gibi lakaplar ya da 'Kerem oğlu Mehmet' gibi baba ismini de kullanarak kimin kim olduğu kolayca anlatabiliyoruz. Bazen aynı isimler nedeniyle resmi işlemlerde karışıklıklar da yaşayabiliyoruz" dedi. Yüksekova ilçesine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Yeşildere köyü, yaklaşık 110 yıl önce Mevlüt Bilici'nin eşi ve çocukları Refik, Sıddık, Kerem, Fetullah, Tevfik ve Feyzi Bilici ile birlikte Gökyurt köyünden ayrılması ile kuruldu. Geçen zaman içerisinde Mevlüt Bilici'nin yerleştiği bu köyde hem hane sayısı hem de nüfus arttı. Şu an 65 haneye ve yaklaşık 500 nüfusa ulaşan Yeşildere köyünde yaşayanların soyadı da 'Bilici' olarak devam etti. Sadece köy imamı Rıdvan Kuş'un soyadının farklı olduğunu belirten muhtar Melih Bilici, 17 öğrencili tek derslikli anaokulunda öğretmenlik yapan Rojin Bilici'nin bile aynı köyden ve akrabaları olduğunu söyledi.