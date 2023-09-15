Köy evleri göz kamaştırıyor

Evi gezen Abdullah Evren ise, evi çok beğendiğini ve çok sağlam yapıldığını kaydederek, “Evi beğenmemek elde değil. Çok sağlam evlerimiz yapıldı. Öyle bir demir koydular ki, inşaatı bizde muhtarımızla beraber takip ettik. Fakat biran evvel yerleşmemiz lazım. Hayvanlarımız daha dışarda, biran önce ahır yapılması da lazım” ifadelerini kullandı.