Kötü haber: Rusya'nın Türkiye'ye verdiği kota bitiyor! "Ellerinde koz olarak tutuyorlar"

"Ellerinde bir koz olarak tutuyorlar" - Ergin Civan şu açıklamalarda bulundu: "Kotalar 50'şer bin ton olarak açılıyor. 50 bin ton doluyor biz müracaat ediyoruz ve bir daha açıyorlar. 2017'den bugüne kadar 196,3 bin tona ulaşıldı. Şimdi ise dördüncü 50 bin ton dolmak üzere. Geçen yıl Rusya'ya 97 bin ton ihracat yapmışız. Bu yıl o rakamı bulamayacağız, sebebi de hem Rusya kendi üretimini destekliyor, belli dönemlerde domates üretiminde ciddi artış var hem de Azerbaycan ve diğer Orta Asya ülkelerinde kurulan seralarda üretim arttı ve ciddi mal gidiyor. Bir de İran pazarından mal gidiyor. Bundan dolayı Rusya'ya ihracatımız tonaj olarak azalıyor. Ellerinde bir koz olarak tutuyorlar ve 50'şer binlik kota dolduğunda yenileniyor. En son açılan kota da dolmak üzere. Umarım yeniden açarlar ve kota nedeniyle domates ihracatı sekteye uğramaz. 200 bin ton olunca yeni karar çıkmadığı sürece ihracat yapılamaz. Geçen yıl böyle bir sorun yaşandı. Hemen açılmadı, bir müddet aksadı. Dışişleri ve Ekonomi bakanlıklarımızın yoğun girişimleri sonucunda sonradan açıldı. Ancak o süreçte sınırdan dönen, çürüyen ürünler oldu. Domatesin belli bir raf ömrü var. Kısa bir müddet de olsa sekteye uğradı. İhracatçının dikkatli olması lazım. İnşallah kalıcı bir çözüm bulunur. Arzu edilen durum kotasız ihracat yapabilmek. Kota sınıra geldiğinde herkes tedirgin oluyor."