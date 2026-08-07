Terörsüz Türkiye Kanun Teklifi TBMM Adalet Komisyonunda! Abdulhamit Gül: Terörsüz Türkiye bir millet mutabakatıdır
AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, TBMM Adalet Komisyonunda görüşülmeye devam eden Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin sunum yaptı. Gül "Teklifimiz, sadece bir grubun, Cumhur İttifakı'nın değil, doğrudan doğruya milletimizin teklifidir. Bu teklif, devlet aklıyla millet vicdanını buluşturan bir ortak akıl ürünüdür, bir Türkiye mutabakatıdır" dedi. Teklifin ilk imza sahiplerinden MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ise "50 yıllık terör belasını tarihin karanlık çöplüğüne göndermek üzereyiz. Buna sevinin" açıklamasını yaptı. DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ise şunları söyledi: "Attığımız imzalar bizi yan yana tutan ortak geleceğimizin mührüne atılmış önemli bir başlangıçtır."