Terörsüz Türkiye Kanun Teklifi TBMM Adalet Komisyonunda! Abdulhamit Gül: Terörsüz Türkiye bir millet mutabakatıdır

Abdulhamit Gül, teklifin büyük bir siyasi mutabakatla imzalandığına işaret ederek, tarihin, cesur adımlarla ve sarsılmaz bir iradeyle yazılacağını kaydetti. Bugün ulaşılan tarihi aşamanın, 26 Ağustos 2024'te Ahlat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vurguladığı iç cepheyi tahkim ile başladığını dile getiren Gül, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de 22 Ekim 2024'te tarihi bir çağrı yaptığını hatırlattı. Gül, "Sayın Bahçeli'nin, kucaklayıcı bir irfanı temsil ettiğini gösteren bu cesur ve net duruşu, tarihimizin önemli dönüm noktalarından biri olmuştur." dedi. Yaşanan süreçte TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ön açan bir rol üstlendiğini vurgulayan Gül, siyasi parti gruplarına da desteklerinden dolayı teşekkür etti. "Terörsüz Türkiye bir millet mutabakatıdır, Türkiye'ye özgüdür ve millidir, bir Türkiye modelidir" diyen Gül, siyaset kurumunun, tarihte ilk kez bu kadar güçlü bir inisiyatif alarak, çözüm adresinin meşru zemini olarak TBMM'yi gösterdiğini belirtti. Teklifin, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun raporunun sonuçları arasında yer aldığını dile getiren Gül, "Teklifimiz, sadece bir grubun, Cumhur İttifakı'nın değil, doğrudan doğruya milletimizin teklifidir. Bu teklif, devlet aklıyla millet vicdanını buluşturan bir ortak akıl ürünüdür, bir Türkiye mutabakatıdır" dedi. Abdulhamit Gül, Türkiye'nin de bulunduğu bölgenin sınırlarının yapay ittifaklarla yeniden çizilmek istendiğinin altını çizdi.