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Karadeniz'de sıcak saatler! İki gemi vuruldu

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Karadeniz'de sıcak saatler! İki gemi vuruldu

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş Karadeniz'de tansiyonu yeniden yükseltti.

#1
Foto - Karadeniz'de sıcak saatler! İki gemi vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun ihtiyaçları doğrultusunda Karadeniz'de kullanılan liman altyapısı ile silah ve askeri malzeme taşıyan 2 kuru yük gemisini vurduklarını bildirdi.

#2
Foto - Karadeniz'de sıcak saatler! İki gemi vuruldu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan liman altyapısı ve deniz araçlarına yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

#3
Foto - Karadeniz'de sıcak saatler! İki gemi vuruldu

Gün içinde karadan fırlatılan yüksek hassasiyetli silahlar ve saldırı tipi insansız hava araçlarıyla (İHA) Yujnıy Limanı'nda Ukrayna ordusu için ayrılan akaryakıt rezervuarlarının hedef alındığı aktarıldı.

#4
Foto - Karadeniz'de sıcak saatler! İki gemi vuruldu

Açıklamada, Karadeniz'de Ukrayna'ya silah ve askeri malzeme taşıdığı gerekçesiyle 2 kuru yük gemisinin vurulduğu kaydedildi.

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