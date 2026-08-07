Adalet Komisyonu'nda konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül: Kanun teklifi milletimizin teklifidir
Adalet Komisyonu'nda görüşmelerine başlanan Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi hakkında söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, “Kanun teklifi milletimizin teklifidir” dedi. Bugün atılan adımların sadece bir yasal düzenlemeden ibaret olmadığını, sürecin doğrudan milletin iradesinin bir yansıması olduğunu vurgulayan Gül, Türkiye’nin huzuru, güvenliği ve müreffeh yarınları için atılan bu adımların bir fırsat penceresi açtığını belirterek, vatan uğruna can veren tüm şehitleri rahmetle, gazileri ise minnetle andı.