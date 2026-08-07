Adalet Komisyonu'nda konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül: Kanun teklifi milletimizin teklifidir

"BU TEKLİF MİLLETİMİZİN TEKLİFİDİR" - Abdulhamit Gül, siyaset kurumunun tarihte ilk kez bu kadar güçlü bir inisiyatif alarak çözümün adresinin TBMM olduğunu gösterdiğini söyledi. Gül, "Biz bugün burada sadece bir yasal düzenleme için bir araya gelmedik; bu süreç, devlet aklıyla millet vicdanını buluşturan ortak akıl ürünüdür. Haliyle bugün konuştuğumuz bu irade, sadece bir grubun veya ittifakın değil, doğrudan doğruya milletimizin teklifidir" ifadelerini kullanarak, tüm siyasi taraflara sorumluluk bilinciyle hareket etme çağrısında bulundu.