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Bosna-Hersek'ten yola çıkan ‘Filistin Konvoyu’ Şanlıurfa'ya ulaştı

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AA Giriş Tarihi:

Bosna-Hersek'ten yola çıkan ‘Filistin Konvoyu’ Şanlıurfa'ya ulaştı

Bosna-Hersek'in Srebrenitsa kentinden yola çıkan otobüs ve otomobillerden oluşan "Filistin Konvoyu" dün Gaziantep'te gerçekleştirdiği programın ardından bugün Şanlıurfa'ya ulaştı.

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Foto - Bosna-Hersek'ten yola çıkan ‘Filistin Konvoyu’ Şanlıurfa'ya ulaştı

Konvoy, Şanlıurfa sivil Toplum Kuruluşları Platformu organizasyonunda vatandaşlar ve STK üyelerince 11 Nisan Fuar Merkezinde Türk ve Filistin bayrakları ve sloganlarla karşılandı.

#2
Foto - Bosna-Hersek'ten yola çıkan ‘Filistin Konvoyu’ Şanlıurfa'ya ulaştı

Burada açıklamada bulunan Filistin Konvoyu Sözcüsü Hüseyin Durmaz, bugün yolculuklarının 15. durağı olan Şanlıurfa'ya geldiklerini söyledi.

#3
Foto - Bosna-Hersek'ten yola çıkan ‘Filistin Konvoyu’ Şanlıurfa'ya ulaştı

Srebrenitsa'da yaşanan soykırımı hatırlayarak 16 gün önce yola çıktıklarını ifade eden Durmaz, şöyle konuştu:

#4
Foto - Bosna-Hersek'ten yola çıkan ‘Filistin Konvoyu’ Şanlıurfa'ya ulaştı

"Bu çağda Srebrenitsa'da yaşanan soykırımı durdurmak için tüm vicdan sahibi insanlarla birlikte harekete geçiyoruz. Önümüzde uzun bir yolculuk var. Bugün burada bizim yanımızda olduğunuz gibi yolculuğumuz boyunca yanımızda olmanızı, zor alanlara girdiğimizde destek olmanızı, meydanlardan, sosyal medyadan bizleri destekleyerek hep beraber Filistin'e ulaşmayı başarmayı diliyoruz."

#5
Foto - Bosna-Hersek'ten yola çıkan ‘Filistin Konvoyu’ Şanlıurfa'ya ulaştı

Orada yaşananlar, hiç birimizin, hiçbir vicdan sahibinin kabul edemeyeceği şeyler. Bizler elimizden bir şey gelmiyor duygusunu yırtıp atıyoruz. Birlikte olursak, vicdan sahipleri bir araya gelirse her türlü zulmü durdurabilir. Burada da bu inancı ve iradeyi gösteriyoruz."

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Foto - Bosna-Hersek'ten yola çıkan ‘Filistin Konvoyu’ Şanlıurfa'ya ulaştı

Daha sonra Balıklıgöl Yerleşkesine kadar giden konvoy, akşam düzenlenecek miting için merkez Eyyübiye ilçesine hareket etti.

#7
Foto - Bosna-Hersek'ten yola çıkan ‘Filistin Konvoyu’ Şanlıurfa'ya ulaştı

#8
Foto - Bosna-Hersek'ten yola çıkan ‘Filistin Konvoyu’ Şanlıurfa'ya ulaştı

#9
Foto - Bosna-Hersek'ten yola çıkan ‘Filistin Konvoyu’ Şanlıurfa'ya ulaştı

#10
Foto - Bosna-Hersek'ten yola çıkan ‘Filistin Konvoyu’ Şanlıurfa'ya ulaştı

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