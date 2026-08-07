Bosna-Hersek'ten yola çıkan ‘Filistin Konvoyu’ Şanlıurfa'ya ulaştı

Orada yaşananlar, hiç birimizin, hiçbir vicdan sahibinin kabul edemeyeceği şeyler. Bizler elimizden bir şey gelmiyor duygusunu yırtıp atıyoruz. Birlikte olursak, vicdan sahipleri bir araya gelirse her türlü zulmü durdurabilir. Burada da bu inancı ve iradeyi gösteriyoruz."