  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Fransa’daki olaylarda plastik mermi ile vurulmuştu! Polisin kör ettiği genç yargıya koştu Kızılay Kilisli kadınları ünlü şeflerle buluşturdu: İyilikle Pişen Hayatlar'ın 11 durağı İstanbul oldu 5 işçi can vermiş, 9 kişi gözaltına alınmıştı: Soma'daki facianın sorumluları adliyede Türkiye genelinde 390 istasyonu bulunan akaryakıt devi satılıyor: Herkesin aklında aynı soru var Koruma çalışmaları sonuç verdi! İnci kefali 20 yılda yüzde 30 büyüdü Aktarlarda kapış kapış gidiyor: Çelik gibi bağışıklık mı istiyorsunuz, işin sırrı zencefil... Tüket dertten kurtul Konya'da tropikal canlılar müzesi: Hem sergileniyor hem dokunuluyor Müslümanların merak ettiği tarih belli oldu! Üç aylar ve Ramazan ne zaman başlıyor? Düşmanların uykusunu kaçıracak rekor güncelleme! Türk kamikaze İHA’sı menzili ikiye katladı
Yaşam
6
Yeniakit Publisher
Koruma çalışmaları sonuç verdi! İnci kefali 20 yılda yüzde 30 büyüdü

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Koruma çalışmaları sonuç verdi! İnci kefali 20 yılda yüzde 30 büyüdü

Van Gölü’ne özgü inci kefalinde uygulanan koruma ve denetim çalışmaları olumlu sonuç verdi...

#1
Foto - Koruma çalışmaları sonuç verdi! İnci kefali 20 yılda yüzde 30 büyüdü

Van Gölü’nde yaşayan inci kefalinin hem boyunda hem de stok miktarında dikkat çeken bir artış yaşandı. Dünyada yalnızca Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı sularında yaşayan inci kefali, kent ekonomisine önemli katkı sağlarken, yaklaşık 15 bin kişinin de geçim kaynağını oluşturuyor. İnci kefalinin neslinin korunması amacıyla her yıl 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında av yasağı uygulanıyor. Yasak döneminde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile jandarma, sahil güvenlik, polis ve zabıta ekipleri tarafından karada, havada ve göl üzerinde denetimler gerçekleştiriliyor.

#2
Foto - Koruma çalışmaları sonuç verdi! İnci kefali 20 yılda yüzde 30 büyüdü

Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir, Van Gölü'ndeki inci kefali stokunun bu yıl yaklaşık 7 bin 500 ton olmasını beklediklerini, alınan tedbirlerin de balığın popülasyonu ve boyunda olumlu sonuçlar verdiğini söyledi. Av yasağı öncesinde ilgili kurumlarla toplantılar yapılarak bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları yürütüldüğünü belirten Demir, yasak döneminin başlamasıyla birlikte denetimlerin 7 gün 24 saat sürdürüldüğünü söyledi. Demir, "Yasak dönemi bitinceye kadar yapılan kontrol ve denetimlerde 20 ton ölü inci kefaline el konulmuş, kaçak avcılık yaptığı tespit edilen 181 şahsa yaklaşık 3,3 milyon lira idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca 7 adet sac tekne ve 109 adet çeşitli av aracına el konulmuştur" dedi.

#3
Foto - Koruma çalışmaları sonuç verdi! İnci kefali 20 yılda yüzde 30 büyüdü

Koruma ve bilinçlendirme çalışmalarının sahada olumlu sonuçlarını gördüklerini ifade eden Demir, inci kefalinin boyundaki artışa dikkat çekti. Demir, "Yaklaşık 15-20 yıl önce ortalama boyu 17-18 santimetre olan inci kefalinin günümüzde 22-23 santimetreye ulaştığını görmekteyiz. Yani Van Gölü'nde yaşayan inci kefali balıkları yüzde 30 büyüdü. Bu durum, koruma tedbirlerinin ve bilinçlendirme çalışmalarının ne kadar etkili olduğunu açıkça göstermektedir" diye konuştu.

#4
Foto - Koruma çalışmaları sonuç verdi! İnci kefali 20 yılda yüzde 30 büyüdü

Van'a kayıtlı 80 balıkçı teknesinin bulunduğunu belirten Demir, av sezonunun başlamasıyla birlikte teknelerin Van ve Erçek göllerinde balıkçılık faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi. Kentte özellikle kış balıkçılığının yaygın olduğunu anlatan Demir, bunun nedeninin su sıcaklığının düşmesiyle balıkların belirli alanlarda yoğunlaşması olduğunu ifade etti.

#5
Foto - Koruma çalışmaları sonuç verdi! İnci kefali 20 yılda yüzde 30 büyüdü

Kış aylarında balıkların daha yağlı ve et kalitesinin yüksek olması nedeniyle tüketiciler tarafından daha fazla tercih edildiğini de belirten Demir, "Yaz aylarında su sıcaklığı artması ve balıkların daha geniş alanlara dağılması nedeniyle av verimi düşüyor. 2025 yılında olduğu gibi bu yıl da Van Gölü'nde avlanabilir balık stokunu 7 bin 500 tonun üzerinde bekliyoruz. İnci kefali balığı Van'ın ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Yaklaşık 15 bin kişi geçimini bu sektörden sağlıyor. İnci kefali balıkçılığı yıllık yaklaşık 12-15 milyon dolar arasında ilimiz ekonomisine katkı sağlamaktadır. İnci kefali balığımızı gelecek nesillere aktarmak için balığımızı üreme döneminde ve küçük boyda avlamayalım, satmayalım ve avlanmasına müsaade etmeyelim" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İlyas Salman’dan ahirete küstah sözler! Bugün küçümsediğini yarın hatırlatırlar
Gündem

İlyas Salman’dan ahirete küstah sözler! Bugün küçümsediğini yarın hatırlatırlar

Oyuncu İlyas Salman, 33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde yaptığı konuşmada ahiret inancına yönelik sözleri ve Ankara’ya yap..
Dosyadan Lütfü Türkkan da çıktı! Yargıda rüşvet soruşturması son virajda
Gündem

Dosyadan Lütfü Türkkan da çıktı! Yargıda rüşvet soruşturması son virajda

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yargıda rüşvet ve usulsüzlük soruşturmasında 8 şüpheli tutuklanırken, İYİ Parti Kocael..
AFAD duyurdu! Adana’da korkutan peş peşe iki deprem
Gündem

AFAD duyurdu! Adana’da korkutan peş peşe iki deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Adana Saimbeyli'de 14.19'da 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin ye..
Kahramanmaraş’ta hava bir anda değişti! Yağmur ve dolu etkili oldu
Gündem

Kahramanmaraş’ta hava bir anda değişti! Yağmur ve dolu etkili oldu

Kahramanmaraş’ta akşam saatlerinde aniden bastıran yağmur ve dolu, kentte hayatı olumsuz etkiledi. Kısa süreli ancak etkili olan yağış neden..
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Ekiplerimiz sahada can kaybı yok
Gündem

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Ekiplerimiz sahada can kaybı yok

Adana ve Osmaniye'de peş peşe meydana gelen depremlerin ardından açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Ekiplerimiz sahada can kaybı yo..
Trafik magandalarının ehliyetleri ömür boyu iptal edilse ne kaybederiz ki?
Aktüel

Trafik magandalarının ehliyetleri ömür boyu iptal edilse ne kaybederiz ki?

Türkiye’de trafikte kuralları hiçe sayan, trafikta kavga eden, makas atan, aşırı hız yapan, alkollü direksiyon başına geçen ve başkalarının..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23