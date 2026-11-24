Hasta Avrupa! Fabrikalar üretimi durduruyor
Avrupa'da elektrik fiyatları kış aylarında 300 euro/MWh seviyesine çıkabilir. Doğal gaz arzındaki sıkışıklık, çelik fabrikalarından enerji şirketlerine kadar sanayiyi tehdit ediyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Avrupa'da elektrik fiyatları kış aylarında 300 euro/MWh seviyesine çıkabilir. Doğal gaz arzındaki sıkışıklık, çelik fabrikalarından enerji şirketlerine kadar sanayiyi tehdit ediyor.
Avrupa’da önümüzdeki üç aya yönelik elektrik kontratları megavatsaat başına yaklaşık 200 eurodan işlem görüyor.
Gaz arzındaki sıkışıklık ve kış talebi fiyatları yukarı iterken, yüksek maliyetler bazı sanayi tesislerini üretime ara vermeye zorluyor. 300 euro seviyesi ise daha sert bir kışa bağlı olumsuz senaryo olarak değerlendiriliyor.
Avrupa sanayisi kışa artan elektrik maliyetleriyle giriyor. Orta Doğu’daki savaşın doğal gaz arzı üzerindeki etkisi, gazla çalışan santrallerin elektrik fiyatlarının belirlenmesindeki rolü nedeniyle üreticilere de yansıyor. Önümüzdeki üç ayın elektrik fiyatı, geçen kışın yaklaşık iki katına ulaşmış durumda.
Almanya’da İtalyan Feralpi Group’a ait çelik tesisi, elektriğin pahalı olduğu saatlerde üretimini durduruyor. Elektrikli fırın kullanan tesis, siparişleri bulunmasına rağmen sonbahar boyunca birden fazla kez faaliyetlerine ara verdi.
Elektrik ihtiyacını spot piyasadan karşılayan işletmeler fiyat artışını doğrudan hissediyor. Uzun vadeli anlaşmaları bulunan şirketler ise sözleşmeleri yenilendiğinde daha yüksek maliyetlerle karşılaşabilir.
Almanya’daki elektrik tedarikçileri Grüüün ve Stromee’nin müşterilerine elektrik sağlamayı durdurması da piyasadaki baskıyı gösteren gelişmeler arasında.
BB Energy Trading Ltd.’nin değerlendirdiği olumsuz senaryoda, doğal gazın yeniden pahalanması ve alışılmadık derecede soğuk bir kış yaşanması halinde aylık elektrik kontratları megavatsaat başına 300 euroya çıkabilir.
Bu bir gerçekleşmiş fiyat ya da kesin tahmin değil; iki koşulun birlikte ortaya çıkmasına bağlı bir olasılık.
Yaz ve sonbaharın başında yüksek güneş enerjisi üretimi fiyatları sınırlamaya yardımcı oldu. Kışın güneş üretimi azalırken tüketimin artması, rüzgâr enerjisinin önemini artıracak. Uzun süreli rüzgârsız dönemler ise elektrik arzı üzerindeki baskıyı büyütebilir. Almanya, olası gaz arzı sıkıntısına karşı rezervdeki kömür ve petrol santrallerini yeniden kullanmayı değerlendiriyor.
Avusturyalı Verbund, düşük hidroelektrik üretimi nedeniyle spot piyasadan pahalı elektrik almasının ilk dokuz aylık kazancına 120 milyon euro olumsuz etki yaptığını açıkladı. İspanyol çelik üreticisi Acerinox ise artan enerji maliyetleri nedeniyle Avrupa faaliyetlerinde geçen çeyrekte 16 milyon euro kayıp bildirdi.
Fiyat baskısı konutlara da uzanıyor. Almanya’da EnBW, Ocak 2027’den itibaren konut elektrik tarifesini yüzde 3,3 artıracağını duyurdu.
Goldman Sachs’ın 18 Kasım tarihli analizinde Avrupa LNG fiyatlarının 2027 boyunca ortalama 45 euro/MWh düzeyinde olabileceği öngörülüyor. Bu görünüm, Orta Doğu kaynaklı arz kesintilerinin hafiflemesi varsayımına dayanıyor. Banka, Körfez’den LNG ihracatının düşük kalması ve kışın daha soğuk geçmesi halinde fiyatın 2027’nin ilk çeyreğinde 150 euro/MWh’ye yaklaşabileceğini hesaplıyor. Körfez ihracatının 2027 sonuna kadar savaş öncesi düzeyinin yaklaşık yüzde 35’inde kalması durumunda ise yıllık ortalama için 104 euro/MWh tahminini paylaşıyor.
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