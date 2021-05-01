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İslam
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Korona tedbirleriyle mukabele

2021-05-01 15:52:57
Korona tedbirleriyle mukabele

Ramazan-ı Şerif 2 senedir koronavirüs tedbirleriyle geçse de vatandaşlar ibadetten ve ibadetler etrafında şekillenen geleneklerden vazgeçmiyor.

#1
Foto - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde camilerde mukabele geleneği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyularak sürdürülüyor.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde camilerde mukabele geleneği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyularak sürdürülüyor.

#2
Foto - Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınına yönelik tedbirler nedeniyle geçen yıl camilerde rahmet ve bereket ayı ramazanda mukabele geleneği devam ettirilemedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınına yönelik tedbirler nedeniyle geçen yıl camilerde rahmet ve bereket ayı ramazanda mukabele geleneği devam ettirilemedi.

#3
Foto -

"Toplu yerlerde yüksek sesle hatim okunurken bilenlerin gözleriyle Kur'an-ı Kerim'i takip etmesi, bilmeyenlerin dinlemesi" anlamına gelen mukabele, bu yıl ülke genelinde camilerde yaşatılıyor.

#4
Foto - Kapaklı ilçesindeki camilerde de mukabele geleneği maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine uyularak sürdürülüyor.

Kapaklı ilçesindeki camilerde de mukabele geleneği maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine uyularak sürdürülüyor.

#5
Foto - Din görevlileri camilerde ibadetini yerine getirenleri tedbirlere riayet etmeleri konusunda da uyarıyor.

Din görevlileri camilerde ibadetini yerine getirenleri tedbirlere riayet etmeleri konusunda da uyarıyor.

#6
Foto - Vatandaşlar Kur'an-ı Kerim okuyarak Ramazan-ı Şerif'in sonuna dek hatimlerini tamamlamaya çalışıyor.

Vatandaşlar Kur'an-ı Kerim okuyarak Ramazan-ı Şerif'in sonuna dek hatimlerini tamamlamaya çalışıyor.

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