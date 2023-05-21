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Yaşam
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Korkunç olay! Gerçek güvenlik kamerasında ortaya çıktı

2023-05-21 22:33:25
Korkunç olay! Gerçek güvenlik kamerasında ortaya çıktı

Sivas’ta üzerine dökülen tonlarca mıcırın altında kalan kamyon sürücüsü hayatını kaybetti.

#1
Foto - Korkunç olay! Gerçek güvenlik kamerasında ortaya çıktı

Kaza, Danışmentgazi Mahallesi'nde bulunan bir çimento fabrikasında meydana geldi.

#2
Foto - Korkunç olay! Gerçek güvenlik kamerasında ortaya çıktı

Arkadaşları İsmet Göktaş'ın (50) kamyonunun başında olmadığını görünce onu aramaya başladı.

#3
Foto - Korkunç olay! Gerçek güvenlik kamerasında ortaya çıktı

Göktaş bulunamayınca güvenlik kamerası görüntüleri izlendi. Kamera görüntüleri izlendiğini korkunç olay fark edildi.

#4
Foto - Korkunç olay! Gerçek güvenlik kamerasında ortaya çıktı

Görüntülerde mıcır yüklü kamyonun damperinin kaldırılmasına rağmen kasanının kapağının açılmadığı, Göktaş’ın kapağı açmasıyla tonlarca mıcırın üzerine döküldüğü görüldü.

#5
Foto - Korkunç olay! Gerçek güvenlik kamerasında ortaya çıktı

Durumun fark edilmesi üzerine Sivas Belediyesi İtfaiyesi ve sağlık ekiplerinden yardım istendi.

#6
Foto - Korkunç olay! Gerçek güvenlik kamerasında ortaya çıktı

Mıcırın içerisinde yapılan aramada Göktaş’ın cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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