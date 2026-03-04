Korkulan oldu: Bir ülke daha savaşa girdi! İran İHA'larını patır patır düşürdü
ABD-İsrail ve İran arasındaki savaşa bir ülke daha müdahil oldu. Yapılan açıklamada, İran'a ait insansız hava araçları savaş uçakları tarafından imha edildi.
Fransa, İran saldırılarına karşı deniz ve hava üslerini korumak için Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) Rafale savaş uçaklarını, Akdeniz'e ise Charles de Gaulle uçak gemisi konuşlandırmıştı.
France 24'te yer alan habere göre, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Rafale savaş jetlerinin İran'dan fırlatılan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) hedef alan İHA'ların imha edildiğini açıkladı.
Fransa'nın bölgeye gönderdiği Rafale uçakları, Abu Dabi yakınlarındaki Zafra Hava Üssü'ne konuşlanmıştı.
28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan savaşta İran dini lideri Hamaney dahil çok sayıda isim öldürülmüştü. Tahran yönetimi ise misilleme olarak, Tel Aviv ve bölgedeki ABD üslerine saldırılar düzenlemeye başlamıştı.
