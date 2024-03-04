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Yaşam
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Korku dolu anlar! Tarihi kaleden düştü

2024-03-04 09:58:15
Korku dolu anlar! Tarihi kaleden düştü

Osmancık'ta tarihi Kandiber Kalesi'nden kopan kaya parçası caddeye düştü.

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Foto - Korku dolu anlar! Tarihi kaleden düştü

Çorum'un Osmancık ilçesindeki kaleden caddeye düşen kaya parçası belediye ekiplerince kaldırıldı. Tarihi Kandiber Kalesi'nin bulunduğu kayalıktan Güney Mahallesi Çorum Caddesi'ne düşen kaya parçası, cadde kenarındaki bir ağacı da çarparak devirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

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Foto - Korku dolu anlar! Tarihi kaleden düştü

Osmancık Belediyesi ekipleri, kayayı iş makineleriyle yoldan kaldırarak caddede temizlik yaptı. Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, yağışlı havalarda kale çevresine araç park etmemeleri ve riskli bölgelerden uzak durmaları konusunda vatandaşlar uyarıldı.

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