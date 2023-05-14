2023-05-14 09:20:32 Köpek balığının balıkçı teknesine yaptığı davranışlar şaşırttı! Uzman isimden yorum
Antalya'da balık avı için denize açılan balıkçı teknesine uzun süre yakın markaj uygulayan köpek balığının ‘Mako’ cinsi olduğu ve ağzındaki oltayı çıkarmak için teknenin pervanesine sürtünebileceği belirtildi. Bu cinsin zararsız ve ona zarar vermedikçe saldırmayacağını belirten Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, “O kişi su da olsaydı, ağzındaki oltayı çıkarmak için ona bile sürtünebilirdi” dedi.