Köpek balığının balıkçı teknesine yaptığı davranışlar şaşırttı! Uzman isimden yorum

Ya ağzındaki kancayı pervaneye sürtüp çıkartmak ya da koku alma duyuları çok geliştiği için balıkçıların tuttuğu balığın peşinden gelebilir. Korkmaya gerek yok. Biz zaman zaman dalışlarımızda görüyoruz bu tür balıkları. Bölge balıkçıların çok avlandığı bir bölge ve zaman zaman bu köpek balıkları oltaya yapışıp misinayı kopartıyor” ifadelerini kullandı. “AĞZINDAKİ KANCAYI ÇIKARMAK İÇİN ONA DA SÜRTÜNEBİLİRDİ” Köpek balığının zararsız olduğunu belirten Gökoğlu, “Sıkıştırmadıktan sonra da saldırmaz. Suda o kişi olsaydı, ağzındaki kancayı çıkartmak için ona da sürtünebilirdi. Çünkü ağzındaki oltadan dolayı beslenemez. Bunun için de oltayı çıkarmak isteyebilir” diye konuştu.