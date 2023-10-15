Konya'nın zirvesindeki hazine: Gevale Kalesi

2012 yılında başlatılan ve Konya turizmi için büyük önem arz eden Gevale Kalesi’ndeki çalışmalar ile ilgili bilgi veren Başkan Pekyatırmacı 3. etap çalışmaları ile ilgili olarak da şu bilgileri paylaştı: “Gerçekleştirdiğimiz 3. Etap restorasyon uygulamaları ile kalede bulunan tapınak bölümüne araç ve yaya ulaşımını sağlayan yol kaplamaları ve bu yolların aydınlatmalarını gerçekleştiriyoruz. Ayrıca Kalenin Güney ve Doğu eteğinde bulunan kaya mezarların temizliği ve muhafaza çalışmalarını yürütüyoruz. Bu çalışmayla eş zamanlı olarak kaya mezarlara olan yaya ulaşımı ve gerekli yerlere istinat taş duvar uygulamaları da yapıyoruz. Kalede birçok yerde bulunan su sarnıçlarının konservasyonu da devam ediyor. Ayrıca bu kapsamda bazı burçların restorasyonu ile birlikte dehlizin de restorasyonu ve koruma altına alınması işlemini de yapıyoruz. Kaleye yaya ulaşımını sağlayan yaya yolu da özgün yapısına uygun olarak restore edilmekte ve güvenlik amaçlı istinat ve korkuluk yapıyoruz. Daha önce Sille Kaya Islahı projesinde uyguladığımız can güvenliği tehlikesi oluşturan kayaların da kırımı gerçekleştirilerek gerekli görülen yerlere güvenlik amaçlı tel örgü (mash) uygulamasını gerçekleştiriyoruz.”