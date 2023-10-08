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Aktüel
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Konya'da Filistinlilere destek gösterisi

2023-10-08 09:17:39
Konya'da Filistinlilere destek gösterisi

Konya’da toplanan vatandaşlar, Filistin’in yanında olduklarını ila etti.

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Foto - Konya'da Filistinlilere destek gösterisi

Konya'da sivil toplum kuruluşları (STK), Filistinlilere destek amacıyla gösteri düzenlendi. STK'ler öncülüğünde Kapu Camisi'nin önünde ellerinde Filistin bayrakları ve pankartlarla toplananlar, Filistin'e destek çağrısı yaptı. Gruptakiler, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e saldırı başlatan Hamas ile Filistin direnişini destekleyen sloganlar attı.

#2
Foto - Konya'da Filistinlilere destek gösterisi

Mustafa Selek, grup adına yaptığı açıklamada, her zaman Filistinlilerin yanında olduklarını ve dualarla destek vermeye devam edeceklerini belirterek Filistin'in kurtuluşunun en kısa zamanda gerçekleşmesini temenni ettiklerini söyledi.

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Foto - Konya'da Filistinlilere destek gösterisi

Basın açıklamasının ardından eski il müftüsü Ahmet Poçanoğlu dua etti.

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