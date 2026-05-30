  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Beşiktaşlı eski futbolcu Guti'den Arda Güler açıklaması: 'Umarım bana benzemez' sözleri fena! Fransa'dan haber var! Beşiktaş’tan 25 milyon euroluk kanat hamlesi! Ayrılık açıklaması yapıldı 'Biçilmiş kaftan Osimhen' yorumları: İngiliz devinin transfer hayallerini böyle duyurdular Okan Buruk çok istiyor çok: Rafael Leao için uğraş var: Peki nerede oynayacak? Beşiktaş'tan çıktı, Galatasaray'ın radarına girdi! TRT Spor yorumcusu Evren Göz o ismi duyurdu Ahmet Çakar'dan Galatasaray için şaşırtan tespit: 'Asıl mesele bu diyerek duyurdu!' Kükürtlü besinler mi? Uzmanı açıkladı: Bu yiyecekler vücut kokusunu değiştiriyor Yolsuzlukla Mücadele Derneği Kurucu Genel Başkanı Tevfik Diker’den olay sözler: Mansur kendini yaktı İngiltere'de dikkat çeken araştırma: Milyonlarca meme kanseri hastasını gereksiz kemoterapiden kurtarabilir
Spor
6
Yeniakit Publisher
Beşiktaşlı eski futbolcu Guti'den Arda Güler açıklaması: 'Umarım bana benzemez' sözleri fena!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Beşiktaşlı eski futbolcu Guti'den Arda Güler açıklaması: 'Umarım bana benzemez' sözleri fena!

Milli yıldızımız Arda Güler İspanya'da konuşulmaya devam ediyor.

#1
Foto - Beşiktaşlı eski futbolcu Guti'den Arda Güler açıklaması: 'Umarım bana benzemez' sözleri fena!

Eski Real Madrid ve Beşiktaş oyuncularından Guti Hernandez, milli futbolcumuz Arda Güler hakkında açıklamalarda bulundu. İspanyol futbol adamı, Arda Güler’ın oyun tarzına her zaman büyük hayranlık duyduğunu ve özellikle sol ayağının kalitesini çok beğendiğini söyledi.

#2
Foto - Beşiktaşlı eski futbolcu Guti'den Arda Güler açıklaması: 'Umarım bana benzemez' sözleri fena!

Eski Real Madrid ve Beşiktaş oyuncularından Guti Hernandez, İker Casillas'a verdiği röportajda Arda Güler hakkında açıklamalarda bulundu.

#3
Foto - Beşiktaşlı eski futbolcu Guti'den Arda Güler açıklaması: 'Umarım bana benzemez' sözleri fena!

İspanyol futbol adamı, "Arda Güler bana benziyor mu? Umarım Guti'ye benzemez… Çünkü onda çok büyük bir

#4
Foto - Beşiktaşlı eski futbolcu Guti'den Arda Güler açıklaması: 'Umarım bana benzemez' sözleri fena!

Ama Guti için de hep bunlar söylenirdi. Bu yüzden onun benimle kıyaslanmasının ona fayda getireceğini düşünmüyorum. Sonuçta bu tip oyuncular Bernabeu'da işler iyi giderken sevilir ama işler kötü gittiğinde en çok eleştirilen oyuncular olurlar." ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Beşiktaşlı eski futbolcu Guti'den Arda Güler açıklaması: 'Umarım bana benzemez' sözleri fena!

Real Madrid ve Beşiktaş formalarıyla toplamda 608 maça çıkan Guti, kariyerinde 100 gol ve 111 asist yapmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gürsel Tekin kendi partisindeki kirli paslaşmayı böyle ifşa etti! 'Yahu Allah için söyleyin AKP bunun neresinde?'
Gündem

Gürsel Tekin kendi partisindeki kirli paslaşmayı böyle ifşa etti! 'Yahu Allah için söyleyin AKP bunun neresinde?'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski genel sekreteri Gürsel Tekin, parti içinde yaşanan ve mahkeme salonlarına kadar taşınan liderlik ve deleg..
Emekli Büyükelçi Uluç Özülker İsrail ile Türkiye savaşını böyle yorumladı
Gündem

Emekli Büyükelçi Uluç Özülker İsrail ile Türkiye savaşını böyle yorumladı

Emekli Büyükelçi Uluç Özülker, katıldığı bir programda Türkiye’nin bölgesel gücü ve karşısındaki şer odaklarının acizliği hakkında tarihe ge..
İranlı yetkili açıkladı! Hürmüz’de 2 ülkeye özel muamele
Gündem

İranlı yetkili açıkladı! Hürmüz’de 2 ülkeye özel muamele

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, küresel ticaretin ve petrol sevkiyatının kalbi konumundaki Hür..
Katolik papazdan çağrı: Müslümanları Hristiyanlaştırın
Gündem

Katolik papazdan çağrı: Müslümanları Hristiyanlaştırın

İtalya’da bir Katolik piskopos, Avrupa’da yaşayan Müslümanların Hristiyanlaştırılması için Hristiyanlara çağrıda bulundu. Herkesin misyonerl..
3 kişi hayatını kaybetti! Apartmanda doğal gaz patlaması
Dünya

3 kişi hayatını kaybetti! Apartmanda doğal gaz patlaması

ABD’nin Texas eyaletine bağlı Dallas kentinde doğal gaz sızıntısı ihbarı yapılan apartmanda patlama yaşandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya'da Kur'an-ı Kerim okudu
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya'da Kur'an-ı Kerim okudu

Cuma namazını kılmak için Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’ne gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle mest etti...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23