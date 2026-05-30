Beşiktaşlı eski futbolcu Guti'den Arda Güler açıklaması: 'Umarım bana benzemez' sözleri fena!
Milli yıldızımız Arda Güler İspanya'da konuşulmaya devam ediyor.
Eski Real Madrid ve Beşiktaş oyuncularından Guti Hernandez, milli futbolcumuz Arda Güler hakkında açıklamalarda bulundu. İspanyol futbol adamı, Arda Güler’ın oyun tarzına her zaman büyük hayranlık duyduğunu ve özellikle sol ayağının kalitesini çok beğendiğini söyledi.
Eski Real Madrid ve Beşiktaş oyuncularından Guti Hernandez, İker Casillas'a verdiği röportajda Arda Güler hakkında açıklamalarda bulundu.
İspanyol futbol adamı, "Arda Güler bana benziyor mu? Umarım Guti'ye benzemez… Çünkü onda çok büyük bir
Ama Guti için de hep bunlar söylenirdi. Bu yüzden onun benimle kıyaslanmasının ona fayda getireceğini düşünmüyorum. Sonuçta bu tip oyuncular Bernabeu'da işler iyi giderken sevilir ama işler kötü gittiğinde en çok eleştirilen oyuncular olurlar." ifadelerini kullandı.
Real Madrid ve Beşiktaş formalarıyla toplamda 608 maça çıkan Guti, kariyerinde 100 gol ve 111 asist yapmıştı.
