  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Akıma kapılan kuş yangın çıkardı Kendi yanarken ormanı da yaktı Dünyanın en acı biberleri açıklandı: İsot'un sıralamadaki yeri bakın kaçıncı sırada Bütün dünya ile dalga geçiyor: Etnik temizlik için ‘göç ofisi’ kuracak Aziz Yıldırım Aliyev ile buluştu! İşte teslim edilen İDA'lar Ezber bozan deprem uyarısı: İstanbul'u değil farklı bir ili işaret etti... Saçları eski haline çeviriyor! Saç dökülmesine, kelliğe çare bin yıllık bitki: Eczaneyi unutup koşa koşa gidip alacaksınız Kendi vatandaşlarını öldürüp suçu hükümete atacaklardı! Gözaltılar var, çok sayıda mühimmat ele geçirildi Konut satışlarında yeni dönem! Artık devredilemeyecek Fenerbahçeli Kadıköy Boğası'ndan olay: Sıra dışı Galatasaray yorumu!
Emlak Rehberi
13
Yeniakit Publisher
Konut satışlarında yeni dönem! Artık devredilemeyecek

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Konut satışlarında yeni dönem! Artık devredilemeyecek

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından alınan yeni kararla birlikte Zorunlu Deprem Sigortası (ZDS) poliçelerinde devir dönemi kapandı.

#1
Foto - Konut satışlarında yeni dönem! Artık devredilemeyecek

5 Eylül itibarıyla yürürlüğe giren kritik düzenlemeyle, ev satışlarında eski mülk sahibine ait DASK poliçesinin yeni alıcıya devredilmesi uygulaması tamamen iptal edildi.

#2
Foto - Konut satışlarında yeni dönem! Artık devredilemeyecek

Doğal Afet Sigortaları Kurumundan (DASK) edinilen bilgiye göre, bu tarihten itibaren bir konut satıldığında, eski ev sahibine ait ZDS poliçesi yeni ev sahibine geçmeyecek. Mevcut poliçe, eski ev sahibinin sigorta şirketi veya acentesine iptal talebi için başvurusu üzerine satışın tapuda tescil edildiği tarih itibarıyla sona erecek. Tapu işlemi sırasında da evi satın alan kişinin kendi adına ZDS poliçesi bulunup bulunmadığı kontrol edilecek.

#3
Foto - Konut satışlarında yeni dönem! Artık devredilemeyecek

Evini satanlar açısından bakıldığında, sona eren poliçede kullanılmayan günlere karşılık gelen prim tutarı, sigorta ettiren veya önceki ev sahibinin başvurusu üzerine poliçeyi yaptıran kişiye iade edilecek. Böylece satış sonrasında eski ev sahibine ait poliçenin yeni ev sahibine ek belgeyle devredilmesi yerine, ZDS poliçesinin konutun yeni sahibi adına düzenlenmesi esas olacak.

#4
Foto - Konut satışlarında yeni dönem! Artık devredilemeyecek

Yeni düzenleme, konutun satılmasının yanı sıra satış dışında konut üzerindeki hak sahibinin değiştiği diğer durumlara ilişkin süreci de kapsıyor. Satış ve satışa benzer işlemler dışındaki durumlarda mevcut ZDS poliçesi sona ermeyecek, konutun yeni hak sahibiyle devam edecek.

#5
Foto - Konut satışlarında yeni dönem! Artık devredilemeyecek

Satış dışındaki işlemlerden dolayı yeni hak sahibinin, mevcut poliçenin varlığını öğrendiği tarihten itibaren 15 gün içinde poliçeye aracılık eden sigorta şirketine bildirimde bulunması gerekecek. Bildirimin alınmasının ardından ilgili sigorta şirketi veya acente, 24 saat içinde hak sahibi değişikliğini poliçeye işleyecek ve güncellenen poliçeyi yeni hak sahibine verecek.

#6
Foto - Konut satışlarında yeni dönem! Artık devredilemeyecek

"PRİM İADESİ İŞLEMLERİ İÇİN İLGİLİ SİGORTA ŞİRKETİ VEYA ACENTEYLE İLETİŞİME GEÇİLEBİLİR" Söz konusu düzenlemeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan DASK Genel Sekreteri Balkır Demirkan, kurum olarak sigortalıların ihtiyaçlarını ve uygulamada ortaya çıkan gereksinimleri yakından takip ettiklerini, ZDS sisteminin daha etkin işlemesine yönelik ihtiyaçları tespit ederek SEDDK ile sürekli istişare halinde çalıştıklarını söyledi.

#7
Foto - Konut satışlarında yeni dönem! Artık devredilemeyecek

Düzenlemeye neden ihtiyaç duyulduğunu açıklayan Demirkan, ZDS sisteminde süreçlerin vatandaşlar açısından açık ve anlaşılır olmasının, aynı zamanda uygulamanın tüm taraflar için aynı şekilde yürütülmesinin önem taşıdığına dikkati çekti.

#8
Foto - Konut satışlarında yeni dönem! Artık devredilemeyecek

Demirkan, yeni düzenlemeyle bir konutun sahibinin değişmesi durumunda mevcut poliçenin nasıl devam edeceğine ilişkin sürecin daha açık hale getirilmesinin, uygulama birliğinin güçlendirilmesinin ve poliçenin doğru kişi adına düzenlenmesinin hedeflendiğini kaydetti.

#9
Foto - Konut satışlarında yeni dönem! Artık devredilemeyecek

Evini satan vatandaşların kullanılmayan süreye ait prim iade sürecinin işleyişine değinen Demirkan, "Vatandaşlarımız, prim iadesine ilişkin işlemler için poliçelerini düzenleyen sigorta şirketi veya acenteleriyle iletişime geçebilir. İade tutarı, tapudaki tescil tarihi esas alınarak poliçenin kullanılmayan süresine göre hesaplanacak." açıklamasını yaptı.

#10
Foto - Konut satışlarında yeni dönem! Artık devredilemeyecek

Yeni uygulamada sigorta şirketleri ve acentelerin özellikle satış dışındaki hak sahibi değişikliklerinde önemli rol üstleneceklerini belirten Demirkan, bunların konutun yeni hak sahibinin bildirimi üzerine 24 saat içinde değişikliği poliçeye işleyip güncellenen poliçeyi yeni hak sahibine vermelerinin yanı sıra, satış nedeniyle sona eren poliçelerde kullanılmayan günlere ait primlerin iadesine ilişkin başvurularda da vatandaşların başvuru noktası olacaklarını bildirdi.

#11
Foto - Konut satışlarında yeni dönem! Artık devredilemeyecek

YENİ DÖNEMDE KONUT ALIP SATACAKLARA TAVSİYELER Balkır Demirkan, 5 Eylül'den sonra ev alacak veya satacak vatandaşlara şu tavsiyelerde bulundu: "Yeni dönemde vatandaşlarımızın özellikle evalım ve satım işlemlerinde ZDS poliçelerini de sürecin bir parçası olarak değerlendirmeleri önem taşıyor. Evini satan vatandaşlarımızın, mevcut poliçelerinin tapudaki satış işlemiyle birlikte sona ereceğini bilmeleri ve poliçenin kullanılmayan günlerine ait prim iadesi için sigorta şirketleri veya acenteleriyle iletişime geçmeleri gerekiyor. Ev satın alan vatandaşlarımızın ise tapu işlemi öncesinde kendi adlarına geçerli bir ZDS poliçesi bulunup bulunmadığı kontrol edilecek."

#12
Foto - Konut satışlarında yeni dönem! Artık devredilemeyecek

Satış dışındaki hak sahibi değişikliklerinde mevcut poliçenin ek belge yapılması koşuluyla yeni hak sahibiyle devam edeceğini hatırlatan Demirkan, sözlerini şöyle tamamladı: "Bu durumda yeni hak sahibinin, mevcut poliçenin varlığını öğrendiği tarihten itibaren 15 gün içinde poliçeye aracılık eden sigorta şirketine bildirimde bulunması gerekiyor. Bildirimin ardından gerekli poliçe güncellemesi 24 saat içinde sigorta şirketi veya acente tarafından gerçekleştirilecek. Vatandaşlarımız, ZDS poliçelerine ilişkin işlemler için öncelikle poliçelerini düzenleyen sigorta şirketi veya acenteleriyle iletişime geçebilirler. Sigorta şirketi veya acentelerine ulaşamamaları ya da süreçle ilgili bilgi ve desteğe ihtiyaç duymaları halinde ise dask.gov.tr internet sitemizde yer alan 'DASK'a mesajım var' bölümünden kurumumuza ulaşabilirler."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Seksenler dizisinin ünlü oyuncusu ölü bulundu!
Gündem

Seksenler dizisinin ünlü oyuncusu ölü bulundu!

Seksenler dizisinde "Ergün Plak" karakterini oynayan oyuncu Serhat Mustafa Kılıç, evinde ölü bulundu.
Allah’ın kelamı rahatsız etti! Tebliğde bulunan vatandaşa çirkin saldırı
Yerel

Allah’ın kelamı rahatsız etti! Tebliğde bulunan vatandaşa çirkin saldırı

Metrobüste ölümü hatırlatıp yolculara tebliğde bulunan bir vatandaş, Kemalist olarak tanımlanan bir kişinin sözlü saldırısına uğradı. Araya ..
Dev derbide Beşiktaş fırtınası
Spor

Dev derbide Beşiktaş fırtınası

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Karşılaşmada 3 puanın sahibi Beşiktaş oldu.
Belediye Başkanı hayatını kaybetti
Siyaset

Belediye Başkanı hayatını kaybetti

Ağrı Belediye Eş Başkanı Memet Akkuş hayatını kaybetti. Eş Başkan Hazal Aras, Akkuş’un cenazesinin 6 Eylül Pazar günü öğle namazının ardında..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önder 23. İmam Hatipliler Kurultayı'na mesaj
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önder 23. İmam Hatipliler Kurultayı'na mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ÖNDER 23. İmam Hatipliler Kurultayı’na gönderdiği video mesajda "Milletimizin kurduğu, yaşattığı ve bugünlere getirdi..
Marmaris'te yaşananlar 'Asırlık Gece'de: Başkan Erdoğan anlatıyor
15 Temmuz

Marmaris'te yaşananlar 'Asırlık Gece'de: Başkan Erdoğan anlatıyor

“Asırlık Gece” dizisinin yeni bölümünde, 15 Temmuz darbe girişiminin en kritik anlarına ışık tutuluyor. Darbe günü Marmaris'te bulunan Cumhu..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23