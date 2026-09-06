Aziz Yıldırım Aliyev ile buluştu! İşte teslim edilen İDA'lar

Taktik-teknik özellikleriyle öne çıkan bu yenilikçi platformlar, deniz sınırlarının güvenliğinde stratejik keşif, gözetleme ve doğrudan imha görevlerini başarıyla icra edebiliyor. Bu stratejik projelerin arkasındaki Türk savunma sanayii üreticisi DEARSAN, iş insanı Aziz Yıldırım liderliğinde uluslararası düzeyde askeri gemi inşa faaliyetleri yürütüyor. Şirket, İstanbul Tuzla'daki modern tersane altyapısıyla aynı anda birden fazla korvet, fırkateyn ve insansız deniz aracı üretebilecek devasa bir endüstriyel kapasiteye sahip. Küresel pazarda her geçen gün payını artıran DEARSAN, başta Azerbaycan ve Nijerya olmak üzere birçok ülkeyle yaptığı yüksek bütçeli ihracat ve ortak üretim anlaşmalarıyla Türkiye'nin savunma ihracatına büyük katkı sağlıyor.