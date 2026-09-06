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Aziz Yıldırım Aliyev ile buluştu! İşte teslim edilen İDA'lar

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Aziz Yıldırım Aliyev ile buluştu! İşte teslim edilen İDA'lar

Satın aldığı tersane Dearsan ile ürettiği savaş gemileriyle dost ülkelere satış yapan iş adamı Aziz Yıldırım, son olarak Azerbaycan’a insansız deniz aracı üretti. Teslim töreninde Yıldırım ve Azerbaycan lideri İlham Aliyev hazır bulundu.

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Foto - Aziz Yıldırım Aliyev ile buluştu! İşte teslim edilen İDA'lar

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir görüşme gerçekleştirdi. İkilinin buluşmasında Aziz Yıldırım'ın iş dünyasındaki faaliyetleri kapsamında geliştirilen insansız deniz araçları (İDA) ön plana çıktı.

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Foto - Aziz Yıldırım Aliyev ile buluştu! İşte teslim edilen İDA'lar

Aziz Yıldırım, görüşme sırasında kendi şirketinin üretimi olan insansız deniz araçlarını İlham Aliyev'e tanıttı.

#3
Foto - Aziz Yıldırım Aliyev ile buluştu! İşte teslim edilen İDA'lar

Yıldırım, üretilen İDA'lar hakkında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e bilgi verdi.

#4
Foto - Aziz Yıldırım Aliyev ile buluştu! İşte teslim edilen İDA'lar

Fenerbahçe Başkanlığı görevinin yanı sıra iş dünyasındaki faaliyetlerini sürdüren Aziz Yıldırım'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile gerçekleştirdiği görüşmede savunma sanayisine yönelik insansız deniz araçlarının ele alınması dikkat çekti.

#5
Foto - Aziz Yıldırım Aliyev ile buluştu! İşte teslim edilen İDA'lar

Taktik-teknik özellikleriyle öne çıkan bu yenilikçi platformlar, deniz sınırlarının güvenliğinde stratejik keşif, gözetleme ve doğrudan imha görevlerini başarıyla icra edebiliyor. Bu stratejik projelerin arkasındaki Türk savunma sanayii üreticisi DEARSAN, iş insanı Aziz Yıldırım liderliğinde uluslararası düzeyde askeri gemi inşa faaliyetleri yürütüyor. Şirket, İstanbul Tuzla'daki modern tersane altyapısıyla aynı anda birden fazla korvet, fırkateyn ve insansız deniz aracı üretebilecek devasa bir endüstriyel kapasiteye sahip. Küresel pazarda her geçen gün payını artıran DEARSAN, başta Azerbaycan ve Nijerya olmak üzere birçok ülkeyle yaptığı yüksek bütçeli ihracat ve ortak üretim anlaşmalarıyla Türkiye'nin savunma ihracatına büyük katkı sağlıyor.

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Foto - Aziz Yıldırım Aliyev ile buluştu! İşte teslim edilen İDA'lar

Şirket, İstanbul Tuzla'daki modern tersane altyapısıyla aynı anda birden fazla korvet, fırkateyn ve insansız deniz aracı üretebilecek devasa bir endüstriyel kapasiteye sahip. Küresel pazarda her geçen gün payını artıran DEARSAN, başta Azerbaycan ve Nijerya olmak üzere birçok ülkeyle yaptığı yüksek bütçeli ihracat ve ortak üretim anlaşmalarıyla Türkiye'nin savunma ihracatına büyük katkı sağlıyor.

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