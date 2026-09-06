Fenerbahçeli Kadıköy Boğası'ndan olay: Sıra dışı Galatasaray yorumu!
Fenerbahçeli eski oyuncudan olay Galatasaray yorumu geldi.
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Fenerbahçeli eski oyuncudan olay Galatasaray yorumu geldi.
Galatasaray'ın Başakşehir FK'yı 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Serhat Akın'dan sarı-kırmızılıların kadrosuna dikkat çeken bir yorum geldi. Rafael Leao, Leroy Sane ve Victor Osimhen üçlüsünü öne çıkaran Akın, “Maçı seyredesim gelmiyor. İş PlayStation'a dönüyor” dedi.
Galatasaray'ın son yıllarda yaptığı yıldız transferleri sıralayan Akın, Seferovic'in ardından Icardi'nin, sonrasında Osimhen'in kadroya katılmasını hatırlattı. Son hamlenin ise seviyeyi başka bir noktaya taşıdığını savundu.
“Galatasaray takımı Leao transferiyle çok acayip bir noktaya geldi” diyen Akın, dört sezon üst üste şampiyonluğun ardından gelen tepkilere rağmen yönetimin Leao transferini gerçekleştirdiğini söyledi. Akın'ın en çarpıcı benzetmesi Galatasaray'ın hücum hattı için geldi. “Leao, Sane, Osimhen olunca maçı seyredesim gelmiyor. İş PlayStation'a dönüyor” ifadelerini kullandı.
Leao'nun henüz tam hazır olmadığını söyleyen Akın, buna rağmen sahadaki hızını ve dripling gücünü öne çıkardı. Portekizli yıldız için “Çok can yakacakmış gibi duruyor” yorumunu yapan Akın, “Bir tarafta Osimhen'le uğraşırken Leao çıktı” dedi.
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