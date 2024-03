Koç Holding’de ortalık çok fena karıştı! Şaşkına çeviren gelişme! Abisi isyan etti: Senin bu yaptığın…

Koç Holding ile tanınan o isim özel hayatıyla gündeme konu oldu. Miras kavgaları ve 40 yıllık çalışanı işten çıkarmanın ardından mikrofon abisine uzatıldı. Koç Holding'in bilinen ismi, abisinden sert bir eleştiri aldı. İşte tüm detaylar... Koç Holding’in önde gelen isimlerinden İnan Kıraç’ın aile içi miras mücadelesi, kızı İpek Kıraç’a açtığı dava ile başlayıp, şimdi de ağabeyi Can Kıraç'ın sosyal medya üzerinden yaptığı eleştirilerle yeni bir boyuta taşındı. Koç ailesinin önemli figürlerinden biri olan ve otomotiv grubunun başkanlığını yapmış Can Kıraç, kardeşi İnan Kıraç’ın son dönemdeki davranışlarını sert bir dille kınadı. Gazete Oksijen'de yer alan habere göre Can Kıraç, kardeşi İnan Kıraç’ın 40 yıldır yanında çalışan asistanı Ayşe Kurt’u işten çıkarmasını ele alarak, Koç ailesi değerlerine ve kültürüne aykırı bulduğu bu davranışları kamuoyu ile paylaştı. Can Kıraç, “İnan Kıraç’ın Vehbi Koç’un damadı olma sorumluluğunu taşıyamamış olmasına, ‘Koç Kültürü’ ile yaşamaya devam eden birisi olarak ‘esef’ ediyorum” ifadelerini kullanarak kardeşine olan hayal kırıklığını ifade etti.