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Koç Holding’de ortalık çok fena karıştı! Şaşkına çeviren gelişme! Abisi isyan etti: Senin bu yaptığın…

2024-03-27 16:30:00
Koç Holding’de ortalık çok fena karıştı! Şaşkına çeviren gelişme! Abisi isyan etti: Senin bu yaptığın…

Koç Holding’de durumlar karıştı. Türkiye'nin en zenginlerinden olan o isim 40 yıllık çalışanı kovunca, abisi isyan bayrağını çekti. Yaptıklarının Koç kültürüne yakışmadığını söyleyen abisi sert açıklamalarına bakın nasıl devam etti. İşte o açıklamalar...

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Foto - Koç Holding’de ortalık çok fena karıştı! Şaşkına çeviren gelişme! Abisi isyan etti: Senin bu yaptığın…

Koç Holding ile tanınan o isim özel hayatıyla gündeme konu oldu. Miras kavgaları ve 40 yıllık çalışanı işten çıkarmanın ardından mikrofon abisine uzatıldı. Koç Holding'in bilinen ismi, abisinden sert bir eleştiri aldı. İşte tüm detaylar... Koç Holding’in önde gelen isimlerinden İnan Kıraç’ın aile içi miras mücadelesi, kızı İpek Kıraç’a açtığı dava ile başlayıp, şimdi de ağabeyi Can Kıraç'ın sosyal medya üzerinden yaptığı eleştirilerle yeni bir boyuta taşındı. Koç ailesinin önemli figürlerinden biri olan ve otomotiv grubunun başkanlığını yapmış Can Kıraç, kardeşi İnan Kıraç’ın son dönemdeki davranışlarını sert bir dille kınadı. Gazete Oksijen'de yer alan habere göre Can Kıraç, kardeşi İnan Kıraç’ın 40 yıldır yanında çalışan asistanı Ayşe Kurt’u işten çıkarmasını ele alarak, Koç ailesi değerlerine ve kültürüne aykırı bulduğu bu davranışları kamuoyu ile paylaştı. Can Kıraç, “İnan Kıraç’ın Vehbi Koç’un damadı olma sorumluluğunu taşıyamamış olmasına, ‘Koç Kültürü’ ile yaşamaya devam eden birisi olarak ‘esef’ ediyorum” ifadelerini kullanarak kardeşine olan hayal kırıklığını ifade etti.

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Foto - Koç Holding’de ortalık çok fena karıştı! Şaşkına çeviren gelişme! Abisi isyan etti: Senin bu yaptığın…

Bu olayın ardından İnan Kıraç'ın kızıyla olan miras kavgası ve son dönemdeki işten çıkarmaları, aile içindeki gerilimin daha da artmasına sebep oldu. İnan Kıraç’ın etrafındaki insanları, uzun yıllar hizmet etmiş çalışanları ve aile üyelerini gözden çıkararak, işlerini ve sosyal ilişkilerini hayat arkadaşı ve Koç Holding’in muhasebe direktörü Emine Alangoya ile yürütmesi eleştiriliyor. İnan Kıraç, kızı İpek Kıraç’a dava açtıktan sonra aynı zamanda kendi adını taşıyan yeni bir vakıf kurduğunu duyurdu. Halihazırda var olan Suna - İnan Kıraç Vakfı'nın yanı sıra, İnan Kıraç Vakfı ile mirasını ve mal varlığını yönetme konusunda yeni bir yol haritası çiziyor. Bu adım, Kıraç ailesi içindeki miras ve ilişkiler konusundaki tartışmaları daha da karmaşık hale getiriyor.

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Yorumlar

Vahap Kalyoncu

Bize göre soy erkekten devam eder ancak yahudilerde kadından devam eder ?.Şimdi bu kıraç lar nasıl koç kültürüne tabi oluyor.
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