KKTC'de işgal girişimi! Türkiye'nin sabrını zorluyorlar

BM Barış Gücü, bu kez KKTC topraklarını işgale girişti. Lefkoşa'da tarafsız alanda Türkiye'nin restore edip hizmete açtığı Taksim Sahası (Stadı) dozer ve çitlerle kapatıldı. Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, "Onayımız olmadan atılan bu adımı diplomatik yollardan çözmeye çalışacağız. Sonuç vermezse engelleri kendimiz kaldırırız" dedi. Kıbrıs'ta tartışmalı uygulamalara imza atan Birleşmiş Milletler Barış Gücü, bu kez de KKTC topraklarını işgale girişti. Lefkoşa'da Türk ve Rum tarafını birbirinden ayıran alanda Türkiye tarafından restore edilip hizmete açılan Taksim Sahası (Stadı) BM güçleri tarafından dozer ve tel çitlerle kapatıldı. Sahaya girilmesini engellemeye çalışan BM güçleri, tel çit ve beton duvarlarla stadın her iki merdivenini kapattı.