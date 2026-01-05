Kırmızı altın kış uykusundan uyandı, füze gibi fırladı

Piyasalardaki yükselişte, ABD'nin gündeme gelebilecek yeni gümrük tarifelerine yönelik beklentilerin etkili olduğu belirtiliyor. Bu beklentilerin, tüccarları ABD'ye sevkiyatları hızlandırmaya yönelttiği ve diğer bölgelerde arzın sıkılaşmasına neden olduğu ifade ediliyor. Öte yandan üretim cephesindeki riskler de fiyatları destekliyor. Şili'deki Mantoverde bakır madeninde yaşanan grev gibi gelişmeler, arz kesintisi endişelerini artırıyor.