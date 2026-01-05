  • İSTANBUL
Kırmızı altın kış uykusundan uyandı, füze gibi fırladı
Kırmızı altın kış uykusundan uyandı, füze gibi fırladı

Kırmızı altın olarak bilinen bakır fiyatları son dönemde inanılmaz bir artış gösterdi. Fiyatlar rekor seviyeye çıkarken rz endişeleri öne çıkıyor

Foto - Kırmızı altın kış uykusundan uyandı, füze gibi fırladı

Bakır fiyatları, yeni yıla arz tarafına ilişkin endişeler ve küresel piyasalarda artan risk iştahının etkisiyle güçlü bir yükselişle başladı.

Foto - Kırmızı altın kış uykusundan uyandı, füze gibi fırladı

Londra Metal Borsası'nda işlem gören üç ay vadeli bakır kontratları, yaklaşık yüzde 3'lük artışla 12.800 dolar seviyesinin üzerine çıktı. LME'de erken saatlerde ton başına 12.878 doları gören üç ay vadeli bakır, daha sonra 12.805 dolar seviyelerinde işlem görmeye devam etti.

Foto - Kırmızı altın kış uykusundan uyandı, füze gibi fırladı

Piyasalardaki yükselişte, ABD'nin gündeme gelebilecek yeni gümrük tarifelerine yönelik beklentilerin etkili olduğu belirtiliyor. Bu beklentilerin, tüccarları ABD'ye sevkiyatları hızlandırmaya yönelttiği ve diğer bölgelerde arzın sıkılaşmasına neden olduğu ifade ediliyor. Öte yandan üretim cephesindeki riskler de fiyatları destekliyor. Şili'deki Mantoverde bakır madeninde yaşanan grev gibi gelişmeler, arz kesintisi endişelerini artırıyor.

Foto - Kırmızı altın kış uykusundan uyandı, füze gibi fırladı

China Securities Co. analistleri, 2026 yılında küresel bakır piyasasında 100 bin tonu aşan bir arz açığı oluşabileceğini öngörüyor. Analistler, genel arz yetersizliklerinin ABD tarifelerinin yol açtığı bölgesel dengesizliklerle birleşerek bakır fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı yarattığına dikkat çekiyor.

