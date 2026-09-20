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Kız çocuklarının etek altı görüntülerini çekerken yakalandı! Sapığın mesleği şaşırttı

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Kız çocuklarının etek altı görüntülerini çekerken yakalandı! Sapığın mesleği şaşırttı

Zonguldak kent merkezindeki dolmuş durakları mevkisinde, bir eğitim kurumunda temizlik görevlisi olarak çalıştığı iddia edilen 35 yaşındaki U.S., iki kız çocuğunun gizlice etek altı görüntülerini çekerken duyarlı vatandaşların dikkati sayesinde suçüstü yakalandı. Çevredeki kalabalığın tepki göstererek etkisiz hale getirdiği şüpheli olay yerine sevk edilen polis ekiplerine teslim edilirken, zanlının cep telefonunda inceleme başlatıldı.

#1
Foto - Kız çocuklarının etek altı görüntülerini çekerken yakalandı! Sapığın mesleği şaşırttı

Zonguldak kent merkezinde, dolmuş durakları bölgesinde 2 kız çocuğunun etek altı görüntülerini cep telefonuyla çektiği öne sürülen 35 yaşındaki şüpheli, duyarlı vatandaşların dikkati sayesinde suçüstü yakalandı. Bir okulda temizlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen şahıs, çevredekiler tarafından etkisiz hale getirildikten sonra polise teslim edildi.

#2
Foto - Kız çocuklarının etek altı görüntülerini çekerken yakalandı! Sapığın mesleği şaşırttı

Olay, akşam saatlerinde kent merkezinde bulunan Asma dolmuş durakları mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre U.S. (35), durakta bekleyen 2 kız çocuğunun gizlice etek altı görüntülerini çekmeye çalıştı.

#3
Foto - Kız çocuklarının etek altı görüntülerini çekerken yakalandı! Sapığın mesleği şaşırttı

Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar anında müdahale ederek şüpheliyi kaçamadan yakaladı. Tepki gösteren kalabalık tarafından alıkonulan ve kaçmaması için yere oturtulan U.S., ihbar üzerine kısa sürede adrese gelen polis ekiplerine teslim edildi.

#4
Foto - Kız çocuklarının etek altı görüntülerini çekerken yakalandı! Sapığın mesleği şaşırttı

Gözaltına alınan U.S.’nin kentteki bir eğitim kurumunda temizlik görevlisi olarak çalıştığı iddia edildi. Şüphelinin cep telefonuna incelenmek üzere el konulurken, emniyet güçlerinin olayla ilgili başlattığı geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

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