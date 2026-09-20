Kız çocuklarının etek altı görüntülerini çekerken yakalandı! Sapığın mesleği şaşırttı
Zonguldak kent merkezindeki dolmuş durakları mevkisinde, bir eğitim kurumunda temizlik görevlisi olarak çalıştığı iddia edilen 35 yaşındaki U.S., iki kız çocuğunun gizlice etek altı görüntülerini çekerken duyarlı vatandaşların dikkati sayesinde suçüstü yakalandı. Çevredeki kalabalığın tepki göstererek etkisiz hale getirdiği şüpheli olay yerine sevk edilen polis ekiplerine teslim edilirken, zanlının cep telefonunda inceleme başlatıldı.