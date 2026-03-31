Kıyamet cephaneliği deşifre oldu! Hangi ülkenin elinde kaç tane nükleer başlık var?
Orta Doğu’da patlak veren savaşın ardından gözler ülkelerin nükleer caydırıcılık kapasitelerine çevrilirken, küresel cephaneliğin ürkütücü rakamları paylaşıldı. Listenin zirvesinde yer alan Rusya tek başına yaklaşık 4 bin 500 başlıkla dünyanın nükleer gücünün yarısını elinde tutarken, ABD 3 bin 700’den fazla başlıkla onu takip ediyor. Çin’in hızla artan kapasitesi ve İsrail ile Pakistan gibi bölgesel güçlerin nükleer stokları, yeni bir küresel silahlanma yarışının fitilini ateşliyor.