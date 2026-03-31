Dünya
11
Yeniakit Publisher
Kıyamet cephaneliği deşifre oldu! Hangi ülkenin elinde kaç tane nükleer başlık var?
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kıyamet cephaneliği deşifre oldu! Hangi ülkenin elinde kaç tane nükleer başlık var?

Orta Doğu’da patlak veren savaşın ardından gözler ülkelerin nükleer caydırıcılık kapasitelerine çevrilirken, küresel cephaneliğin ürkütücü rakamları paylaşıldı. Listenin zirvesinde yer alan Rusya tek başına yaklaşık 4 bin 500 başlıkla dünyanın nükleer gücünün yarısını elinde tutarken, ABD 3 bin 700’den fazla başlıkla onu takip ediyor. Çin’in hızla artan kapasitesi ve İsrail ile Pakistan gibi bölgesel güçlerin nükleer stokları, yeni bir küresel silahlanma yarışının fitilini ateşliyor.

#1
Foto - Kıyamet cephaneliği deşifre oldu! Hangi ülkenin elinde kaç tane nükleer başlık var?

Genel olarak nükleer silaha sahip ülke sayısı ise 9 olarak bilinirken 1986'da 64 bin 449 ile zirveye ulaşan küresel nükleer başlık sayısı, nükleer silahı kısıtlayan küresel anlaşmalarla birlikte 2023 itibarıyla 9 bin 576 seviyesine geriledi. Ancak uzmanlar özellikle Çin'in hızlı kapasite artışının yeni bir silahlanma yarışı endişesini güçlendirdiğini belirtiyor. Peki hangi ülkenin ne kadar nükleer silahı bulunuyor? İşte Bloomberg'ün verilerine göre dikkat çeken o liste...

#2
Foto - Kıyamet cephaneliği deşifre oldu! Hangi ülkenin elinde kaç tane nükleer başlık var?

9- Kuzey Kore Kuzey Kore 30 başlıkla listenin son sırasında yer alıyor.

#3
Foto - Kıyamet cephaneliği deşifre oldu! Hangi ülkenin elinde kaç tane nükleer başlık var?

8- İsrail Orta Doğu’da 90 nükleer başlığa sahip İsrail, İran'dan önce göze çarpıyor.

#4
Foto - Kıyamet cephaneliği deşifre oldu! Hangi ülkenin elinde kaç tane nükleer başlık var?

7- Hindistan 164 başlıkla Hindistan listede 7. sırada yer alıyor.

#5
Foto - Kıyamet cephaneliği deşifre oldu! Hangi ülkenin elinde kaç tane nükleer başlık var?

6- Pakistan Pakistan 170 nükleer başlıklı füzesi ile listede 6. sırada yer alırken Asya'da dikkat çeken nükleer güçler arasında.

#6
Foto - Kıyamet cephaneliği deşifre oldu! Hangi ülkenin elinde kaç tane nükleer başlık var?

5- İngiltere Birleşik Krallık 225 başlıkla Avrupa'nın öne çıkan nükleer güçleri arasında gösteriliyor.

#7
Foto - Kıyamet cephaneliği deşifre oldu! Hangi ülkenin elinde kaç tane nükleer başlık var?

4- Fransa Fransa 290 nükleer başlıkla dikkat çekiyor.

#8
Foto - Kıyamet cephaneliği deşifre oldu! Hangi ülkenin elinde kaç tane nükleer başlık var?

3- Çin Son dönemde nükleer başlık stokunu hızla artıran Çin 410 başlıkla üçüncü sırada yer alıyor.

#9
Foto - Kıyamet cephaneliği deşifre oldu! Hangi ülkenin elinde kaç tane nükleer başlık var?

2- ABD İran'ın nükleer silah programına karşı çıkan ABD 3 bin 708 nükleer başlıkla en fazla nükleer silaha sahip ikinci ülke konumunda.

#10
Foto - Kıyamet cephaneliği deşifre oldu! Hangi ülkenin elinde kaç tane nükleer başlık var?

1- Rusya 2023 verilerine göre en büyük cephanelik ise Rusya'da. Verilere göre Rusya 4 bin 489 nükleer başlık ile toplam nükleer silahın neredeyse yarısına tek başına sahip.

