Uyanır uyanmaz... Evi havalandırırken bu hatayı yapmayın: Dışarıdaki tüm kir içeri giriyor
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Uyanır uyanmaz... Evi havalandırırken bu hatayı yapmayın: Dışarıdaki tüm kir içeri giriyor

Evi havalandırırken bu hataları yapmayın...

Foto - Uyanır uyanmaz... Evi havalandırırken bu hatayı yapmayın: Dışarıdaki tüm kir içeri giriyor

Hepimiz her gün uyanır uyanmaz camları açıyor ve evi havalandırmaya çalışıyoruz. Ancak havalandırma yaparken yapılan tek bir hata, evinizi temizlemek yerine adeta bir toz ve hava kirliliği deposuna dönüştürebilir. Uzmanlar uyarıyor: “Yanlış saatte ve yanlış yöntemle açılan pencereler, dışarıdaki tüm partikülleri doğrudan odanızın içine davet ediyor!” Peki, ev nasıl havalandırılır? Gelin birlikte bakalım…

Foto - Uyanır uyanmaz... Evi havalandırırken bu hatayı yapmayın: Dışarıdaki tüm kir içeri giriyor

Temiz hava almak ve evdeki ağır kokulardan kurtulmak için camları sonuna kadar açıyoruz ancak uzmanlar şoke eden bir gerçeğe dikkat çekiyor: "Yanlış saatte ve yanlış yöntemle yapılan havalandırma, evinizi ferahlatmak yerine dışarıdaki zehirli gazları, egzoz dumanını ve görünmez partikülleri doğrudan yaşam alanınıza dolduruyor."

Foto - Uyanır uyanmaz... Evi havalandırırken bu hatayı yapmayın: Dışarıdaki tüm kir içeri giriyor

Trafiğin en yoğun olduğu, hava kirliliğinin zirve yaptığı o kritik dakikalarda açılan pencereler, evin içindeki hava kalitesini dışarıdakinden bile daha tehlikeli hale getirebiliyor. "Temiz hava" niyetine ciğerlerimize çektiğimiz o hava, aslında mobilyalarımıza sinen ve sağlığımızı tehdit eden bir kir tabakasına dönüşüyor. Peki, evi havalandırmanın "altın saatleri" hangileri? Hangi hava akımı kirli havayı dışarı atmak yerine içeri hapsediyor? İşte uzmanların uyardığı o hayati hata ve doğru havalandırmanın püf noktaları...

Foto - Uyanır uyanmaz... Evi havalandırırken bu hatayı yapmayın: Dışarıdaki tüm kir içeri giriyor

1. EN BÜYÜK HATA: TRAFİK VE YOĞUNLUK SAATLERİ Pencereleri sabah işe gidiş veya akşam eve dönüş saatlerinde açıyorsanız, içeri giren şey "temiz hava" değil, egzoz dumanı ve ağır metallerdir. Araç trafiğinin en yoğun olduğu bu saatlerde hava kalitesi en düşük seviyededir. Ne yapılmalı? Havalandırma için trafiğin azaldığı sabahın ilk ışıklarını veya gece geç saatleri tercih edin.

Foto - Uyanır uyanmaz... Evi havalandırırken bu hatayı yapmayın: Dışarıdaki tüm kir içeri giriyor

2. POLEN VE TOZ FIRTINASINA DİKKAT Özellikle rüzgârlı havalarda camları "karşılıklı" açarak cereyan yaptırmak, dışarıdaki polenlerin, ince tozların ve mikroorganizmaların evin her köşesine, halılara ve perdelere yapışmasına neden olur. Bu durum alerjik reaksiyonları ve astım riskini tetikler.

Foto - Uyanır uyanmaz... Evi havalandırırken bu hatayı yapmayın: Dışarıdaki tüm kir içeri giriyor

3. PİŞİRME SIRASINDA CAM AÇMAK VS. ASPİRATÖR Mutfakta yemek pişerken sadece camı açmak yeterli değildir. Cam açıldığında oluşan hava akımı, yemek buharını ve yağ partiküllerini evin içine yayabilir. Doğru Yöntem: Mutlaka aspiratörü çalıştırın ve mutfak kapısını kapalı tutarak kirli havanın diğer odalara geçmesini engelleyin.

Foto - Uyanır uyanmaz... Evi havalandırırken bu hatayı yapmayın: Dışarıdaki tüm kir içeri giriyor

4. SÜREYE DİKKAT: SAATLERCE AÇIK TUTMAYIN Evi havalandırmak için camları tüm gün açık bırakmak, dış ortamdaki nemi ve kirliliği içeri toplar. Kışın ise duvarların soğumasına ve rutubete yol açabilir.

Foto - Uyanır uyanmaz... Evi havalandırırken bu hatayı yapmayın: Dışarıdaki tüm kir içeri giriyor

Altın Kural: Günde 3 kez, sadece 10-15 dakikalık tam açılan pencereler (şok havalandırma), havanın tamamen yenilenmesi için yeterlidir.

Foto - Uyanır uyanmaz... Evi havalandırırken bu hatayı yapmayın: Dışarıdaki tüm kir içeri giriyor

UZMAN TAVSİYESİ: "ŞOK HAVALANDIRMA" YAPIN Evinizi kirletmeden havalandırmanın en sağlıklı yolu "Şok Havalandırma" yöntemidir. Tüm odaların pencerelerini ve kapılarını aynı anda 5-10 dakika açıp kapatarak, mobilyaların ve duvarların ısısını kaybetmeden sadece havanın hızla değişmesini sağlayabilirsiniz. Unutmayın: Yanlış havalandırma, dışarıdaki görünmez düşmanı başköşenize davet eder!

Yorumlar

Tlh

Bozuk sistemdeki uydurma çözümler. Uyduruk bir hayat.
