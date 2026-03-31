Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın şehadetinin üzerinden 11 yıl geçti! Adaletin gülen yüzü unutulmadı
İstanbul Adalet Sarayı’nda 31 Mart 2015’te, karanlık odakların taşeronu DHKP-C’li teröristler tarafından kalleşçe şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın şehadetinin üzerinden 11 yıl geçti. Masasındaki takvimi 31 Mart’ta duran, odası bir iffet ve adalet abidesi olarak korunan şehidimiz; sadece bir yargı mensubu değil, Türkiye’nin teröre karşı sarsılmaz iradesinin nişanesidir. Alçakların "rehin" ve "suikast" planları şehidimizin vakur duruşuyla bozulurken, devletimiz terörün her türlüsünü helak etmeye yeminli bir şekilde yoluna devam ediyor!