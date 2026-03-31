Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın şehadetinin üzerinden 11 yıl geçti! Adaletin gülen yüzü unutulmadı

SORUŞTURMA SÜRECİ İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, teröristlerin Yunanistan ile yaptıkları telefon görüşmesinde savcının öldürülmesi yönünde talimat aldıkları tespit edildi. 30 Mart 2016'da DHKP/C yöneticisi 9 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Eylemde kullanılan silahı temin ettiği ve teröristlere yardım ettiği öne sürülen şüpheliler gözaltına alınırken, eski avukat Murat Canım da 27 Mart 2018'de yakalandı. Soruşturma kapsamında 14 kişi hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, teröristler Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol tarafından saldırının, örgütün faaliyeti çerçevesinde önceden planlanıp tasarlanarak işlendiği, sanık Murat Canım'ın olay öncesi silahı temin ederek olayın asli faillerinden Şafak Yayla'nın kuryesi Mustafa Koçak'a verdiği kaydedildi. 9 firari sanığın, "anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs" ve "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürme" suçlarından ikişer kez, sanıklar Mustafa Koçak ve Murat Canım'ın ise "anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istenen iddianamede diğer sanıkların da "örgüte yardım etmek" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.