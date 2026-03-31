“Nükleer kapasitemiz Türkiye’nin emrindedir” diyen ülkeden “Helal olsun” dedirten “Erdoğan” çıkışı
“Nükleer kapasitemiz Türkiye’nin emrindedir” diyen Pakistan'dan dikkat çeken bir “Erdoğan” itirafı geldi.
“Nükleer kapasitemiz Türkiye’nin emrindedir” diyen Pakistan'dan dikkat çeken bir “Erdoğan” itirafı geldi.
İstanbul’da düzenlenen STRATCOM Zirvesi 2026’da konuşan Pakistanlı ünlü stratejist Dr. Qamar Cheema, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bozulan uluslararası düzeni onarabilecek dünyadaki en etkili figür olduğunu tüm dünyaya ilan etti. ABD ve İran arasındaki gerilimde Türkiye’nin üstlendiği kritik arabuluculuk rolüne dikkat çeken Cheema, Erdoğan’ın "çok güçlü ve oyun kurucu" liderliğiyle küresel anarşiyi durdurabilecek tek isim olduğunu vurguladı. Uluslararası sistemin tıkandığı bu kritik dönemde, Türkiye ve Pakistan gibi yükselen güçlerin dünyayı uçurumun kenarından alacak yegane aktörler olduğu mesajı zirveye damga vurdu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi, küresel gündemin en kritik başlıklarını masaya yatırdı. Pakistan merkezli Sanober Enstitüsü İcra Direktörü Dr. Qamar Cheema, zirve kapsamında yaptığı değerlendirmelerle dikkat çekici mesajlar verdi. Cheema'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabuluculuk rolüne ilişkin açıklamaları geniş yankı uyandırdı.
Pakistan merkezli Sanober Enstitüsünün İcra Direktörü Dr. Qamar Cheema, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İran ve Amerika arasında ara bulucu veya kolaylaştırıcı rol üstlenerek bu çatışmayı sona erdirmek için çok güçlü ve etkili bir lider olarak ortaya çıktığını düşünüyorum." dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (STRATCOM Zirvesi) 2026'ya katılan Cheema, değerlendirmelerde bulundu. Cheema, İletişim Başkanlığının dünyanın farklı yerlerinden çeşitli bakış açılarına sahip kişileri bir araya getirerek büyük iş başardığını dile getirerek, "Uluslararası Sistemde Kopuş: Krizler, Anlatılar ve Düzen Arayışı" temasının bölgedeki gerilimler ve küresel durumu yansıttığını söyledi.
Bölgedeki kargaşaya işaret eden Cheema, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İran ve ABD arasında ara bulucu veya kolaylaştırıcı rol üstlenerek bu çatışmayı sona erdirmek için çok güçlü ve etkili bir lider olarak ortaya çıktığını düşünüyorum." dedi.
Cheema, zirvenin Türkiye'ye dünyanın dört bir yanından bakış açılarını bir araya getirme ve bozulan uluslararası düzeni onarma konusunda geniş alan sağladığına dikkati çekerek, Türkiye'nin bu çabasının takdire şayan olduğunu kaydetti. Uluslararası düzenin bozulduğu ve yerini anarşiye bıraktığı değerlendirmesinde bulunan Cheema, kurallara dayalı uluslararası düzene ve çok taraflılığa geri dönülmesi gerektiğinin altını çizdi.
"Uluslararası sistemin iyileştirilmesinde Pakistan ve Türkiye gibi orta kuvvetteki güçlerin rolü arttı." diyen Cheema, dünyada artan uyuşmazlıkların giderilmesinin önemini vurguladı. Orta Doğu'daki çatışmalardan herkesin etkilendiğini belirten Cheema, STRATCOM Zirvesi'nin zamanlamasının çok yerinde olduğunu ve tüm dünyaya çatışmaların sonlandırılması mesajını iletmek için iyi bir ortam sunduğunu ifade etti.
