Küresel devler İstanbul’da eğildi! WEF’ten Türkiye için “benzersiz güç” itirafı: Siz olmadan çarklar dönmüyor

Dünya Ekonomik Forumu (WEF), İstanbul'da gerçekleşen tarihi zirvenin ardından yayınladığı deklarasyonla Türkiye'nin küresel değer zincirindeki "vazgeçilmez" stratejik rolünü tüm dünyaya ilan etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ekonomi kurmaylarının katıldığı toplantı sonrası yapılan açıklamada, Türkiye'nin Avrupa, Asya ve Orta Doğu arasındaki benzersiz bağlantı ağının küresel ticaret için kritik bir dayanak noktası olduğu vurgulandı. Jeopolitik dinamiklerin yeniden şekillendiği bu dönemde WEF, Türkiye'nin yatırım çekme ve ekonomik dayanıklılık konularında dünyanın en elverişli ülkesi olduğunu tescilledi.