  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Uyanır uyanmaz... Evi havalandırırken bu hatayı yapmayın: Dışarıdaki tüm kir içeri giriyor Okan Buruk bu habere sevinemeyecek... Almanya'da Leroy Sane'ye şok: Islıklandı Sessiz ilerliyor! Bunu yapmak basit: Tiroit sağlığı için herkes kilosuna dikkat etsin! Küresel devler İstanbul’da eğildi! WEF’ten Türkiye için “benzersiz güç” itirafı: Siz olmadan çarklar dönmüyor Kalbi motor gibi çalıştırıyor! Kilosu 150 TL'den satılıyor! Uçağı kaza yapmış, iki pilot ölmüştü! Ünlü havayolu firması CEO’sunun istifa sebebine inanamayacaksınız Donald Trump'ın dünyası başına yıkılacak! Bunu hiç beklemiyordu Eğer doğruysa rezalet! Körfez’den ABD’ye skandal talep Balı asla böyle tüketmeyin: Meğer zehire dönüşüyormuş! ABD-İsrail haydutluğu ekonomiyi vurdu: Piyasa buz gibi eridi
Ekonomi
7
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Küresel devler İstanbul’da eğildi! WEF’ten Türkiye için “benzersiz güç” itirafı: Siz olmadan çarklar dönmüyor

Dünya Ekonomik Forumu (WEF), İstanbul'da gerçekleşen tarihi zirvenin ardından yayınladığı deklarasyonla Türkiye'nin küresel değer zincirindeki "vazgeçilmez" stratejik rolünü tüm dünyaya ilan etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ekonomi kurmaylarının katıldığı toplantı sonrası yapılan açıklamada, Türkiye'nin Avrupa, Asya ve Orta Doğu arasındaki benzersiz bağlantı ağının küresel ticaret için kritik bir dayanak noktası olduğu vurgulandı. Jeopolitik dinamiklerin yeniden şekillendiği bu dönemde WEF, Türkiye'nin yatırım çekme ve ekonomik dayanıklılık konularında dünyanın en elverişli ülkesi olduğunu tescilledi.

#1
Dünya Ekonomik Forumu'ndan (WEF) yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, İstanbul'da WEF Türkiye Ülke Stratejisi Toplantısı'nın gerçekleştirildiği belirtildi.

#2
Toplantıda küresel siyaset ve iş dünyasından önemli isimlerin bir araya geldiği aktarılan açıklamada, "Değişen jeopolitik dinamikler ve ekonomik parçalanma küresel öncelikleri yeniden şekillendirirken, bu toplantı diyalog açısından kritik bir zamanda gerçekleşti." ifadesine yer verildi.

#3
Açıklamada, Türkiye'nin Avrupa, Asya ve Orta Doğu arasında köprü görevi gördüğünün altı çizilirken, "Türkiye, değişen jeopolitik dinamikler ve ticaret akışları içinde stratejik bir rol oynamaktadır." denildi. Türkiye'nin güçlü sanayi tabanına işaret edilerek, küresel sahnede etkisi giderek artan önemli bir G20 ekonomisi konumunda bulunduğu belirtilen açıklamada, ticaret, yatırım ve üretim ağları için de Türkiye'nin önemli bir dayanak noktası yarattığı kaydedildi.

#4
Açıklamada, Türkiye'nin bölgeler arası benzersiz bağlantı ağı ve önemli pazarlara erişim imkanına sahip olduğu vurgulanırken, "Türkiye, küresel değer zincirlerinde rolünü güçlendirmek, yatırım çekmek ve ekonomik dayanıklılığını artırmak için elverişli bir konumdadır." ifadesine yer verildi.

#5
WEF Türkiye Ülke Stratejisi Toplantısı'nda farklı sektörlerden liderlerin bir araya geldiği bilgisine yer verilirken, Türkiye'nin ortaklıklarını derinleştirme, küresel ekonomik rolünü güçlendirme ve birbiriyle bağlantılı dünyada büyümenin kilit bağlantı noktası olarak konumunu pekiştirme hedefini ilerlettiği belirtildi.

#6
Açıklamada, İstanbul'daki toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın da katıldığı kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23