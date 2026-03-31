  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sağlık
11
Yeniakit Publisher
Genetik yatkınlık önemli... Uyurgezerlikte hastayı aniden uyandırmak risk!
AA Giriş Tarihi:

Uyurgezerlikte hastayı aniden uyandırmak risk oluşturabiliyor.

#1
Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi Nöroloji Bölümü Uzm. Dr. Gözde Nezir Eyican, erişkin yaşlarda ortaya çıkan uyurgezer hastaların uyandırılmaması gerektiğini belirtti.

#2
Hastaneden yapılan açıklamaya göre, çocukluk çağında sıkça karşılaşılan ve genellikle ergenlikle kendiliğinden kaybolan uyurgezerlik, erişkin yaşlarda ortaya çıktığında başka hastalıkların sinyali olabiliyor.

#3
Pek çok aile yakını için endişe verici bir durum olarak görülen ve tıp dünyasında "somnambulizm" olarak bilinen uyurgezerlik, beynin en derin uyku evresinde gerçekleşen gizemli bir süreç olarak niteleniyor.

#4
Açıklamada görüşlerine yer verilen Gözde Nezir Eyican, hem çocuklarda hem de erişkinlerde görülebilen bu uyku bozukluğunun anatomisi ve doğru müdahale yollarına ilişkin bilgi verdi.

#5
Uyurgezerliğin "non-REM" uyku evresinde ortaya çıktığını belirten Eyican, "Uyurgezerlik sırasında kişi bilinçsiz şekilde yataktan kalkabilir, ev içinde dolaşabilir ve çeşitli davranışlar sergileyebilir. Gözleri açık görünür ve dışarıdan bakıldığında uyanık gibi algılanabilir ancak aslında kişi, o sırada derin uykudadır. Uyurgezerlik, çocukluk çağında daha sık görülüyor. Çocukluk çağında görülen uyurgezerlik çoğu zaman ergenlik dönemine doğru kendiliğinden düzelir. Ancak bazı kişilerde erişkin yaşlarda da devam edebilir." ifadelerini kullandı.

#6
Eyican, uyurgezerlikte genetik faktörlerin önemli rol oynadığını, ailede benzer öyküler bulunmasının riski artırabileceğini vurguladı.

#7
Anne veya babada uyurgezerlik olması halinde çocuklarda görülme ihtimalinin arttığını aktaran Eyican, şunları kaydetti:

#8
"Uyurgezer bir kişinin ani şekilde uyandırılması, doğru bir yaklaşım değil. Uyurgezer bir kişiyi o anda uyandırmak, oryantasyon bozukluğuna neden olabilir ve kişiyi panik haline sokabilir. Bu durumda yapılması gereken en doğru şey, kişiyi sakin bir şekilde yönlendirerek, tekrar yatağına dönmesini sağlamak."

#9
Uyurgezerlik tanısında uyku testinin önemli bir yöntem olduğuna değinen Eyican, "polisomnografi" adı verilen uyku testi sayesinde uyurgezerliğin başka nörolojik hastalıklarla karışıp karışmadığını anlayabildiklerini, aynı zamanda uyku apnesi gibi eşlik eden sorunları tespit edebildiklerini ifade etti.

#10
Eyican, erişkin yaşlarda ortaya çıkan uyurgezerliğin, bazı hastalıklarla görülebileceğine değinerek, şu değerlendirmelerde bulundu: “Uyurgezerlik erişkinlerde uyku apnesi, huzursuz bacaklar sendromu, bazı psikiyatrik hastalıklar veya nörolojik rahatsızlıklarla görülebilir. Bu nedenle erişkinlerde mutlaka tanı ve tedavi planı yapılmalı. Uyurgezerlik sırasında kişi farkında olmadan kendisine veya çevresindekilere zarar verebilir. Bu nedenle kesici ve delici aletlerin bulunduğu alanların kilitlenmesi, kapı ve pencerelere güvenlik kilidi takılması gibi önlemler alınmalı."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23