2021-11-14 02:18:34 Kışın suyu ihmal etmeyin
Soğuk havalarda ısıya bağlı olarak az su kaybı ve hareket eksikliği sebebiyle sıvı tüketiminin eksikliği metabolizmayı olumsuz yönde etkiliyor.
Soğuk havalarda ısıya bağlı olarak az su kaybı ve hareket eksikliği sebebiyle sıvı tüketiminin eksikliği metabolizmayı olumsuz yönde etkiliyor.
Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte beslenme şekillerimizde de ciddi değişimler meydana gelebiliyor. Vücut ısını korumak için daha fazla karbonhidrata ihtiyaç duyuyor. Sıvı tüketiminde ise, ciddi bir oranda azalma meydana geliyor.
Vücudun ihtiyaçlarını sağlıklı bir şekilde karşılarken sizi sağlıklı tutacak birkaç alışkanlığı edinmeniz gerekiyor. Özellikle yaz-kış demeden su içmeyi bir görev haline getirmelisiniz. Metabolizma soğuk havalarda fazla su kaybetmese, sistemde bulunan suyun temizlenmesi gerekebilir.
Kış ayları insanların biraz daha eve kapanıp hareketsiz kaldıkları için enerji ihtiyacının azaldığını bir dönemdir. Daha fazla hareketsiz kalındığı içinde enerji ihtiyacı paralel olarak azalmaktadır.
Su tüketimi önemli Kış aylarına özel egzersiz programı oluşturmak bizim için çok faydalı olacaktır.
Kış aylarının en büyük problemlerinden bir tanesi de su içmemektir. Yazın susadığımız için bir miktar su içiyoruz ama kışın bu durum olmadığı için suyu ihmal etmiş oluyoruz.
Bu yüzden kışın su tüketimine de çokça dikkat etmeliyiz. Susamasak bile ara ara suyumuzu içmeyi ihmal etmemek gerekiyor.
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