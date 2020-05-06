  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi
9
Kısa çalışma ödeneğinin kabul edilip edilmediğini nasıl öğrenirim?

2020-05-06 13:16:00
Kısa çalışma ödeneğinin kabul edilip edilmediğini nasıl öğrenirim?

Kısa çalışma ödeneğinin kabul edilip edilmediğini nasıl öğrenirim? Kısa çalışma ödeneği sorgulama İŞKUR. Kısa çalışma işçinin onayına tabi değildir. İşveren tarafından kısa çalışmaya başvurulması halinde işçi bunu kabul etmek zorundadır. Kısa çalışma uygulaması işçi açısından haklı fesih nedeni oluşturmaz. Kısa çalışma ödeneğine İŞKUR üzerinden başvurulmakta. Peki kısa çalışma ödeneği başvurum kabul edildi mi? Kısa çalışma ödeneğinin kabul edilip edilmediğini nasıl öğrenirim? İşte detaylar.

#1
Foto - Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son oniki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 60’ıdır.

Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son oniki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 60’ıdır.

#2
Foto - Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının % 150’sini geçemez. Kısa Çalışma Ödeneğinin ne zaman yatacağı ve nereden alınacağı araştırılan konular arasında yerini aldı

Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının % 150’sini geçemez. Kısa Çalışma Ödeneğinin ne zaman yatacağı ve nereden alınacağı araştırılan konular arasında yerini aldı

#3
Foto - Başvuruları yoğun ilgi gören ödeneğin bilgileri, e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Kısa çalışma ödeneği hak edilip edilmediğini öğrenmek için iskur.gov.tr adresinden üst sağda internet şubesi tıklanır.

Başvuruları yoğun ilgi gören ödeneğin bilgileri, e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Kısa çalışma ödeneği hak edilip edilmediğini öğrenmek için iskur.gov.tr adresinden üst sağda internet şubesi tıklanır.

#4
Foto - Oradan iş arayan kısmında Giriş’e tıklanır. Oradan da e-devlet işsizlik ödeneği sorgulaması onaylanmı birdirge ara yaparak İşsizlik ödeneği sorgulama yapılarak Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) hak edilip edilmediği sorgulanmakta.

Oradan iş arayan kısmında Giriş’e tıklanır. Oradan da e-devlet işsizlik ödeneği sorgulaması onaylanmı birdirge ara yaparak İşsizlik ödeneği sorgulama yapılarak Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) hak edilip edilmediği sorgulanmakta.

#5
Foto - Nisan ayı ödemeleri ise 5 Mayıs’ta gerçekleştirilecek. Nakdi ücret desteği ödemeleri ise işverenlerin başvuru tarihlerine göre 8 Mayıs’ta yapılacak.

Nisan ayı ödemeleri ise 5 Mayıs’ta gerçekleştirilecek. Nakdi ücret desteği ödemeleri ise işverenlerin başvuru tarihlerine göre 8 Mayıs’ta yapılacak.

#6
Foto - Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman yatacak?

Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman yatacak?

#7
Foto - Hürriyet gazetesi Noyan Doğan, “İŞKUR müfettişleri kısa çalışma ödeneği için başvuruları inceliyor. Yeni yasa ile kısa çalışma ödeneğine başvuran işletmelerin uygunluk tespitinin tamamlanmasına bakılmadan işverenlerin beyanlarına göre kısa çalışma ödemeleri gerçekleştirilecek.

Hürriyet gazetesi Noyan Doğan, “İŞKUR müfettişleri kısa çalışma ödeneği için başvuruları inceliyor. Yeni yasa ile kısa çalışma ödeneğine başvuran işletmelerin uygunluk tespitinin tamamlanmasına bakılmadan işverenlerin beyanlarına göre kısa çalışma ödemeleri gerçekleştirilecek.

#8
Foto - Bir kısım ödemeler de başladı. Bu çerçevede önümüzdeki günlerde ödemeler devam edecek.” açıklamasında bulundu.

Bir kısım ödemeler de başladı. Bu çerçevede önümüzdeki günlerde ödemeler devam edecek.” açıklamasında bulundu.

Canlı yayında ilginç anlar! Reji o görüntüleri ekrana getirince İsmail Küçükkaya sinirlendi
Gündem

Canlı yayında ilginç anlar! Reji o görüntüleri ekrana getirince İsmail Küçükkaya sinirlendi

FOX TV'de Çalar Saat programında gazete manşetlerini yorumlayan sunucu İsmail Küçükkaya, rejinin Yılmaz Özdil'in kaçak villasının haberleşti..
Bilim insanlarından korkutan uyarı: Dünya kavrulacak
Teknoloji

Bilim insanlarından korkutan uyarı: Dünya kavrulacak

Bilim insanları yaptıkları bir araştırma sonucu, artan sıcaklıkların 50 yıl sonra yaklaşık 3.5 milyar insanın yaşanmaz sıcaklıklara maruz ka..
Kuyumcular Odası Başkanı'ndan kritik uyarı! Elinde altını olanlar dikkat
Ekonomi

Kuyumcular Odası Başkanı'ndan kritik uyarı! Elinde altını olanlar dikkat

İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık, son dönemde hareketli günler geçiren altının gram fiyatının 389 lirayı aşabileceğini söyle..
Korona tedavisi gören hemşire, tırnaklarını görünce gerçeği anladı
Yerel

Korona tedavisi gören hemşire, tırnaklarını görünce gerçeği anladı

Koronavirüs tanısı ile karantina altına alınan ve tedavi uygulanan hemşire Nadide Şahin, tırnaklarının şeklinin değiştiğini fark edince kalp..
Libya Ordusu Vatiyye Hava Üssü'ne saldırı düzenledi
Dünya

Libya Ordusu Vatiyye Hava Üssü'ne saldırı düzenledi

Libya Hava Kuvvetleri başkent Trablus'un güneybatısında yer alan Vatiyye Hava Üssü'ne bugün 24 hava operasyonu gerçekleştirdi.
İGDAŞ'a soruşturma açıldı
Gündem

İGDAŞ'a soruşturma açıldı

İGDAŞ'ın mevzuata aykırı fatura düzenlemesinden dolayı soruşturma başlatıldı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı