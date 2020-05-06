2020-05-06 13:16:00 Kısa çalışma ödeneğinin kabul edilip edilmediğini nasıl öğrenirim?
Kısa çalışma ödeneğinin kabul edilip edilmediğini nasıl öğrenirim? Kısa çalışma ödeneği sorgulama İŞKUR. Kısa çalışma işçinin onayına tabi değildir. İşveren tarafından kısa çalışmaya başvurulması halinde işçi bunu kabul etmek zorundadır. Kısa çalışma uygulaması işçi açısından haklı fesih nedeni oluşturmaz. Kısa çalışma ödeneğine İŞKUR üzerinden başvurulmakta. Peki kısa çalışma ödeneği başvurum kabul edildi mi? Kısa çalışma ödeneğinin kabul edilip edilmediğini nasıl öğrenirim? İşte detaylar.