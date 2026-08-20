Çin sokaklarında yeni dönem! Trafik denetimini robot polisler yapıyor
Çin'in Hangzhou kentinde devreye alınan trafik robotları, kasksız sürücüleri uyararak ve trafik akışını yönlendirerek polis memurlarının rutin görevlerini devralmaya başladı.
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Çin'in Hangzhou kentinde devreye alınan trafik robotları, kasksız sürücüleri uyararak ve trafik akışını yönlendirerek polis memurlarının rutin görevlerini devralmaya başladı.
1987 yapımı "RoboCop" filminin silahlı ve gözaltı yetkisine sahip robottan farklı olarak, silahsız, tutuklama yetkisi olmayan ve mekanik adımlar yerine tekerleklerle hareket eden robotlar Çin'de göreve başladı. Çin'in doğusundaki Hangzhou kentinin işlek bir kavşağında görev yapan 1,88 metre boyundaki robot, kask takmayan elektrikli bisiklet sürücülerini tespit edebiliyor, nazik uyarılarda bulunuyor ve mekanik kollarını trafik ışıklarıyla eşzamanlı olarak hareket ettirebiliyor. Yerel teknoloji şirketi SUPCON Information tarafından geliştirilen 98 kilogram ağırlığındaki T2 adlı robot, polis memurlarının en çok tekrarlanan trafik kontrol görevlerinden bazılarını makinelere devretmeyi amaçlayan bir pilot projenin parçası olarak çalışıyor. SUPCON akıllı insansız sistemler inovasyon merkezi başkanı Cao Hui verdiği röportajda; robot polisin kasksız sürücüleri, yolcu taşıyan elektrikli bisikletleri, durma çizgisini geçen araçları ve kırmızı ışıkta geçen yayaları tespit etmek için kameralar, radar ve dahili bilgi işlem altyapısı kullandığını açıkladı.
Trafik robotları, Çin sanayisinin makineleri fuar alanlarındaki gösterilerden ve mağaza girişlerindeki karşılama görevlerinden çıkarıp pratik iş alanlarına taşıma yönündeki daha geniş kapsamlı hamlesini temsil ediyor. Yön tarifi, park yeri ve trafik kurallarına ilişkin soruları da yanıtlayabilen robotlar, acil durum fonksiyonuyla vatandaşları doğrudan yerel polise bağlıyor. Cao, robotların yedi eklemli kollarının, sinyallerle eşzamanlı biçimde standart trafik polisi hareketlerini birebir uyguladığını ifade etti. SUPCON, mayıs ayından bu yana Hangzhou'da 15 robot konuşlandırdı. Şirketin verilerine göre robotlar 170 binden fazla uyarıda bulundu; kasksız sürüş ile durma çizgisini geçen araçların sayısını aylık bazda yüzde 40'tan fazla azalttı.
ROBOT POLİSLER DİNLENMEYE İHTİYAÇ DUYMUYOR Şirketin makineleri turistik bölgelerde, okul çevrelerinde, ticaret merkezlerinde, yoğun trafik saatlerinde ve kötü hava koşullarında binlerce saat boyunca test ettiğini belirten Cao; güçlü güneş ışığı, yağmur ve aşırı sıcaklıkların kameralar ile radarları etkileyebildiğini, ancak ihlal tanıma doğruluk oranının yüzde 95'in üzerinde olduğunu bildirdi. Cao, temel hedefin ihlalden sonra ceza kesmek yerine, davranış alışkanlığa dönüşmeden önce zamanında uyarıda bulunmak olduğunu kaydetti. Robot için "Yorulmuyor. Uzun süreler boyunca istikrarlı bir şekilde çalışabiliyor" ifadelerini kullanan Cao, makinelerin sabah 07.00 ile akşam 18.00 saatleri arasında otonom çalıştığını, uzaktan kumandaya ihtiyaç duymadan kavşaklardaki önceden belirlenmiş noktalar arasında hareket ettiğini söyledi. Trafik polisi ekipleri ise merkezi bir platform üzerinden robotları izleyip yönlendirebiliyor. SUPCON, Çin'in üç eyaletindeki yaklaşık sekiz şehirde 50'ye yakın robotun sahada olduğunu ve yıl sonuna kadar toplam konuşlandırma sayısının 200'e yaklaşmasını beklediklerini aktardı.
İHRACAT POTANSİYELİ YÜKSEK OLSA DA ENGELLER VAR Chery destekli robotik şirketi AiMOGA, trafik polislerinin zorlu yol koşullarına maruz kaldığı pazarlarda polis robotları için ciddi bir potansiyel görüyor. Şirket bu kapsamda Ortadoğu'daki yüksek sıcaklıkları ve Güneydoğu Asya'daki uzun süreli yağmur mevsimlerini örnek gösteriyor. Buna karşın AiMOGA yöneticisi Zhang Guibing, polis robotlarını yurtdışında konuşlandırmanın bir otomobil ihraç etmekten çok daha karmaşık olacağını belirtti. Zhang, özellikle kameralar ve diğer sensörleri barındırmaları nedeniyle polis robotlarının yerel kolluk kuvvetlerinin bilişim sistemlerine uyarlanması, resmi sertifikasyonların alınması ve veri koruma kurallarına eksiksiz uyum sağlaması gerektiğini vurguladı.
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