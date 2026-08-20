Çin sokaklarında yeni dönem! Trafik denetimini robot polisler yapıyor

ROBOT POLİSLER DİNLENMEYE İHTİYAÇ DUYMUYOR Şirketin makineleri turistik bölgelerde, okul çevrelerinde, ticaret merkezlerinde, yoğun trafik saatlerinde ve kötü hava koşullarında binlerce saat boyunca test ettiğini belirten Cao; güçlü güneş ışığı, yağmur ve aşırı sıcaklıkların kameralar ile radarları etkileyebildiğini, ancak ihlal tanıma doğruluk oranının yüzde 95'in üzerinde olduğunu bildirdi. Cao, temel hedefin ihlalden sonra ceza kesmek yerine, davranış alışkanlığa dönüşmeden önce zamanında uyarıda bulunmak olduğunu kaydetti. Robot için "Yorulmuyor. Uzun süreler boyunca istikrarlı bir şekilde çalışabiliyor" ifadelerini kullanan Cao, makinelerin sabah 07.00 ile akşam 18.00 saatleri arasında otonom çalıştığını, uzaktan kumandaya ihtiyaç duymadan kavşaklardaki önceden belirlenmiş noktalar arasında hareket ettiğini söyledi. Trafik polisi ekipleri ise merkezi bir platform üzerinden robotları izleyip yönlendirebiliyor. SUPCON, Çin'in üç eyaletindeki yaklaşık sekiz şehirde 50'ye yakın robotun sahada olduğunu ve yıl sonuna kadar toplam konuşlandırma sayısının 200'e yaklaşmasını beklediklerini aktardı.