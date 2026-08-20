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Siyaset
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Başkan Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili gündem olan yorum! Şentop: Şu anki anayasaya göre...

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Başkan Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili gündem olan yorum! Şentop: Şu anki anayasaya göre...

Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Nil Gülsüm YouTube kanalında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

#1
Foto - Başkan Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili gündem olan yorum! Şentop: Şu anki anayasaya göre...

Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 3’üncü kez aday olmasıyla ilgili muhalefetin yersiz tartışmalarına da değindi.

#2
Foto - Başkan Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili gündem olan yorum! Şentop: Şu anki anayasaya göre...

“Şu anki yürürlükte olan anayasaya göre Sayın Cumhurbaşkanımızın aday olma imkanı var” diyen Mustafa Şentop, cevabının devamında şunları söyledi:

#3
Foto - Başkan Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili gündem olan yorum! Şentop: Şu anki anayasaya göre...

“Anayasada iki dönemde adaylık sınırlı. Ama ikinci döneminde Cumhurbaşkanı'nın meclis kararıyla bir seçimlerin yenilenmesine dair bir karar alınırsa o zaman tekrar aday olabiliyor üçüncü defa.”

#4
Foto - Başkan Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili gündem olan yorum! Şentop: Şu anki anayasaya göre...

“Yani parlamenter sistem dönemindeki Cumhurbaşkanlığı bizim yaptığımız yeni düzenlemedeki o iki dönem sınırlamasına dahi değil.”

#5
Foto - Başkan Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili gündem olan yorum! Şentop: Şu anki anayasaya göre...

“O zamanki Cumhurbaşkanı sembolik bir Cumhurbaşkanı. Halbuki yeni sistemde Cumhurbaşkanı yürütmenin kendisi olmuş oluyor. İsim benzerliği var sadece. Gerçekte ikisi aynı şeyler değil.”

#6
Foto - Başkan Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili gündem olan yorum! Şentop: Şu anki anayasaya göre...

“Yeni bir düzenleme de söz konusu olduğu için zaten yeniden herkese tanındığı gibi Türkiye'de yaşayan tüm vatandaşlara tanındığı gibi Sayın Cumhurbaşkanı'na iki defa adaylık imkanı tanınmış oluyor.”

#7
Foto - Başkan Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili gündem olan yorum! Şentop: Şu anki anayasaya göre...

Ama anayasada bir de o ilave bir durum var artı bir o da meclis tarafından karar alındığı takdirde Cumhurbaşkanı'nın üçüncü defa aday olma imkanı var. ”

#8
Foto - Başkan Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili gündem olan yorum! Şentop: Şu anki anayasaya göre...

“Dolayısıyla seçimlerin normal yapılış tarihinden önce olmak kaydıyla bir gün önce de olsa mevcut hükümlere göre anayasada meclis seçim kararı aldığı takdirde bu yenilenme kararı olmuş oluyor.”

#9
Foto - Başkan Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili gündem olan yorum! Şentop: Şu anki anayasaya göre...

“Dolayısıyla aday olma imkanı var. Bu açıdan hukuken bir sorun yok.”

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