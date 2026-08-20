Başkan Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili gündem olan yorum! Şentop: Şu anki anayasaya göre...
Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Nil Gülsüm YouTube kanalında gündeme dair açıklamalarda bulundu.
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Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Nil Gülsüm YouTube kanalında gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 3’üncü kez aday olmasıyla ilgili muhalefetin yersiz tartışmalarına da değindi.
“Şu anki yürürlükte olan anayasaya göre Sayın Cumhurbaşkanımızın aday olma imkanı var” diyen Mustafa Şentop, cevabının devamında şunları söyledi:
“Anayasada iki dönemde adaylık sınırlı. Ama ikinci döneminde Cumhurbaşkanı'nın meclis kararıyla bir seçimlerin yenilenmesine dair bir karar alınırsa o zaman tekrar aday olabiliyor üçüncü defa.”
“Yani parlamenter sistem dönemindeki Cumhurbaşkanlığı bizim yaptığımız yeni düzenlemedeki o iki dönem sınırlamasına dahi değil.”
“O zamanki Cumhurbaşkanı sembolik bir Cumhurbaşkanı. Halbuki yeni sistemde Cumhurbaşkanı yürütmenin kendisi olmuş oluyor. İsim benzerliği var sadece. Gerçekte ikisi aynı şeyler değil.”
“Yeni bir düzenleme de söz konusu olduğu için zaten yeniden herkese tanındığı gibi Türkiye'de yaşayan tüm vatandaşlara tanındığı gibi Sayın Cumhurbaşkanı'na iki defa adaylık imkanı tanınmış oluyor.”
Ama anayasada bir de o ilave bir durum var artı bir o da meclis tarafından karar alındığı takdirde Cumhurbaşkanı'nın üçüncü defa aday olma imkanı var. ”
“Dolayısıyla seçimlerin normal yapılış tarihinden önce olmak kaydıyla bir gün önce de olsa mevcut hükümlere göre anayasada meclis seçim kararı aldığı takdirde bu yenilenme kararı olmuş oluyor.”
“Dolayısıyla aday olma imkanı var. Bu açıdan hukuken bir sorun yok.”
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