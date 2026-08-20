İHA'yı tüfekle vurmaya çalışan yaşlı adam hakkında şok karar: Suçu kendisini ve komşularını korumak
Arazisine girmeye çalışan insansız hava aracına tüfekle karşılık veren 66 yaşındaki yaşlı adam hakkında şok eden bir karar verildi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Arazisine girmeye çalışan insansız hava aracına tüfekle karşılık veren 66 yaşındaki yaşlı adam hakkında şok eden bir karar verildi.
Rusya'nın Volgograd bölgesinde 66 yaşındaki çiftçi Nikolay Muhin, evinin üzerinden geçtiği belirtilen Ukrayna İHA’sını av tüfeğiyle düşürmeye çalıştığı gerekçesiyle 40 bin ruble para cezasına çarptırıldı.
Mahkeme, yerleşim yerinde ateş açılmasını çevredeki insanlar açısından tehlikeli bulurken, Muhin’in tüfeğine de el konuldu. Çiftçi ise amacının kendisini ve komşularını korumak olduğunu söyledi.
RT Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Muhin’e verilen cezanın ödenmesine yardımcı olacağını açıkladı. Simonyan, Rusya’da vatandaşların bu tür durumlarda nasıl hareket etmesi gerektiğini belirleyen açık kurallar bulunmadığını belirterek, bu konuda düzenleme yapılması gerektiğini söyledi.
Simonyan, “Bu tür durumlarda ne yapılacağına ilişkin kurallarımız yok. O halde bunları geliştirmek gerekiyor. Ben şimdilik çiftçinin bu cezasını ödeyeceğim” dedi.
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