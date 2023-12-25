Kış uykusuna yatmayan ayılar kabus oldu

Ayıların her gün köylerini ziyaret ettiğini belirten Cahit Ergin, “Bizler bir hafta boyunca ayı ile kovalamaca oynadık. Biz eve gidiyoruz, o arkamızdan geliyor. Biz geliyoruz, ondan sonra ayı kaçıyor. Ayının nereden geldiğini tespit etmek ve bize zarar vermesini engellemek için elimizden gelen tedbiri almaya çalışıyoruz. Ne kadar tedbir alsak da tabii ki bizler 7 gün 24 saat burada nöbet tutamıyoruz. İster istemez evimize gidiyoruz, geceleri yatıyoruz. Bizler de evimizde yatarken ortalık sessizken köyümüze gelip kovanları parçalıyor ve bizleri bu duruma düşürdü. Her gün ayı köyümüze geliyor, artık bizlere alıştı. Köyümüzü her gün ziyaret ediyor, bir hafta boyunca 7 gün boyunca buradaydı. Akşam gidip sabah geliyordu, sabah gidip akşam geliyordu. Ayı bizimle komşu gibi oldu. Biraz yiyecekleri kısıtlanınca köyümüze ara ara gelmeye başladı. Çünkü aklında kalan bir tat var. Onu tekrar yemeye geliyor. Bir şeyler bulduğunda da yiyor. Zararımız çok, yaklaşık 500 bin liraya yakın zararımız bulunuyor. Burada 50 kovan arı bulunuyor. Çerçevesini, kovanını, içindeki peteği, arısı, balını da hesapladığınızda çok fazla masraf ortaya çıkıyor” diye konuştu.