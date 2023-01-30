  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık
8
Kış alarmı! Astımı olanlar kesinlikle bunu yapmalı

2023-01-30 12:33:03
Kış alarmı! Astımı olanlar kesinlikle bunu yapmalı

Kış aylarında astım hastalarında ataklar sıklaşıyor. Bu sebeple astım hastalarının kış mevsiminde bazı hususlara dikkat etmesi gerekiyor.

#1
Foto - Kış alarmı! Astımı olanlar kesinlikle bunu yapmalı

Astım hastaları için yılın en zorlu mevsimi geldi. Kış aylarında astım ataklarını tetikleyen birçok farklı faktörün eş zamanlı etkili olabileceğini belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Merda Erdemir Işık, astım hastalarına, "Soğuk ve kuru hava, solunum yollarını tahriş ederek kas spazmına neden olabilir ve dahası solunum yolu enfeksiyonları astım semptomlarını şiddetlendirebilir" uyarısında bulundu.

#2
Foto - Kış alarmı! Astımı olanlar kesinlikle bunu yapmalı

Astım hastalarının yılın dört mevsimi sağlıklarına dikkat etmeleri gerektiğini, ancak bu dikkatin kış aylarında daha da artmasının şart olduğunu belirten Medicana International İzmir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Merda Erdemir Işık, "Kış aylarında soğuk ve kuru hava astım ataklarını şiddetlendirebilir. Akciğerlerdeki hava yolları bir sıvı tabakası tarafından korunur. Soğuk hava ile karşılaşıldığında hava yollarındaki sıvı buharlaşır ve hava yolları tahriş olur. Hava yollarındaki tahriş, astım şikâyetlerini önemli ölçüde artırır. Özellikle soğuk havada egzersiz yapıldığında solunum sırasında hava yolları daraldığından öksürük ve nefes darlığı gibi semptomlar tetiklenir. Soğuk havaların bir diğer etkisi de mukus üretimindeki artıştır. Mukus üretiminin artması solunum sırasında daha çok zorlanılmasına neden olur" dedi.

#3
Foto - Kış alarmı! Astımı olanlar kesinlikle bunu yapmalı

Soğuk algınlığının ve gribin kış aylarında astım hastalarının semptomlarını artıran başlıca nedenler arasında oluğunu ifade eden Dr. Merda Erdemir Işık, astım hastalarının kendilerini korumalarının önemine değinerek, "Kış aylarında nezle ve grip görülme sıklığı artıyor. Kapalı ve kalabalık ortamlarda bulunan astım hastaları bu hastalıklara yakalandıklarında şikâyetleri kötüleşiyor. Bu nedenle kalabalık ortamlardan mümkün olduğunca uzak durulması, ellerin sık sık yıkanması ve her sene grip aşısı olunması gerekiyor" diye konuştu.

#4
Foto - Kış alarmı! Astımı olanlar kesinlikle bunu yapmalı

Astımın tetikleyicilerinin evlerin içerisinde de olabileceğine vurgu yapan Uzm. Dr. Işık, "Bakımı yapılmayan kombiler, merkezi ısıtıcılar ya da geleneksel sobalar, astım ataklarını şiddetlendirebilir. Ek olarak çamaşırların odalarda kurutulmasına bağlı olarak küf alerjisinin tetiklenmesi ya da ev tozu akarları da potansiyel tetikleyiciler arasındadır. Doğru ısınma yöntemlerinin tercih edilmesi, halı ve kumaş dokusuna sahip ev eşyalarının düzenli olarak yüksek emiş gücüne sahip elektrikli süpürgeler ile temizlenmesi, yatak çarşaflarının sıklıkla değiştirilmesi, havanın temiz olduğu saatlerde iç mekânların havalandırılması gibi tedbirler evde uzun zaman geçiren astım hastaları için önemli tedbirler haline gelecektir" ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Kış alarmı! Astımı olanlar kesinlikle bunu yapmalı

Astım hastalarının kış aylarında yaşadığı şikâyetlerin diğer mevsimlerle aynı olduğunu ancak şikâyetlerin şiddetinin değişebildiğini belirten Dr. Işık, kış aylarında astım hastalarının alması gereken tedbirlerin bir kat daha arttığını ifade ederek, şöyle konuştu:

#6
Foto - Kış alarmı! Astımı olanlar kesinlikle bunu yapmalı

"Bol su içilmesi oldukça önemli, vücudun susuz kalmaması gerekiyor. Açık havadayken burundan nefes alınmalı. Böylece ciğerlere ulaşmadan önce solunan soğuk hava ısıtılabilir. Kişisel hijyenin sağlanması önemini koruyor, ellerin su ve sabunla yıkanması gerekiyor. İç ortamlarda hava kuruluğunun engellenmesi adına kaloriferlerin üzerine su konması ya da hava nemlendirici temin edilmesi öneriliyor."

#7
Foto - Kış alarmı! Astımı olanlar kesinlikle bunu yapmalı

Solcuların köprü rüyasını Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleştirdi!
Gündem

Solcuların köprü rüyasını Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleştirdi!

Habertürk TV canlı yayınında konuşan Osman Saffet Arolat, solcuların bir dönem denizaltından geçebilmenin rüyasını yaşadıklarını ancak bunu ..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Favori diziniz hangisi?' diye sordular
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Favori diziniz hangisi?' diye sordular

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilecik'deki "Kökümüz Mazide, Gözümüz Atide" programında gençlerle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğa..
İran'daki İHA saldırısını gerçekleştiren ülke açıklandı
Dünya

İran'daki İHA saldırısını gerçekleştiren ülke açıklandı

ABD'de yayımlanan The Wall Street Journal gazetesi, İran'a ait savunma tesisine insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırıyı İsrail'..
Kılıçdaroğlu'ndan cumhurbaşkanı adayı açıklaması! Adayın duyurulacağı tarihi verdi
Gündem

Kılıçdaroğlu'ndan cumhurbaşkanı adayı açıklaması! Adayın duyurulacağı tarihi verdi

Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV'de yaptığı canlı yayında cumhurbaşkanı adaylarının belirlenme..
Otomotiv devinden Türkiye kararı! Resmen açıklandı
Otomotiv

Otomotiv devinden Türkiye kararı! Resmen açıklandı

Japon otomotiv devi Toyota Türkiye'ye yeni bir yatırım yaptı. 2025 yılına kadar Avrupa'ya 1,5 milyon adet C-HR satma hedefini gerçekleştirme..
Ambargoları ellerinde patladı... Kanada vermeyince Türkiye kendisi üretti
Teknoloji

Ambargoları ellerinde patladı... Kanada vermeyince Türkiye kendisi üretti

Türkiye, savunmadaki ambargoya cevabı yerli sistemle verdi. Kanada'dan tedarik edilirken kısıtlama getirilen "Helikopter Yakalama ve Transfe..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23