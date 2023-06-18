2023-06-18 15:55:26 Kırıkkale’de bomba paniği! İçinden bakın neler çıktı
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü binasının yanına bırakılan şüpheli çanta paniğe sebep oldu.
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Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü binasının yanına bırakılan şüpheli çanta paniğe sebep oldu.
Bomba imha uzmanları tarafından fünye ile kontrollü şekilde patlatılan çantanın içinden çok sayıda CD çıktı.
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü bahçe duvarının yanındaki kaldırım üzerine bırakılan çantadan şüphelenen bir polis, durumu yetkili amirlere bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli çantanın bulunduğu noktada güvenlik önlemi aldı.
Caddenin iki yönlü olarak yaya ve araç trafiğine kapatılmasının ardından, özel kıyafetli bomba imha uzmanı şüpheli çantayı incelemeye başladı. Daha sonra fünye ile patlatılan çantadan çok sayıda CD çıktı. Bomba imha uzmanlarının çalışmalarını tamamlamasının ardından cadde tekrar trafiğe açıldı.
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