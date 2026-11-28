Kiraladıkları villaları çağrı merkezine çevirmişler! Binlerce kişiyi ‘arpa’layan çeteye darbe: 71 tutuklama
Denizli merkezli 19 ilde yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda, "Arpa" adlı suç örgütünün 103 şüphelisi yakalandı. Sahte ilan siteleri üzerinden 2 bin 883 kişiyi yaklaşık 58,5 milyon lira dolandırdığı belirlenen örgüte yönelik soruşturmada 71 kişi tutuklanırken, şüphelilerin banka hesaplarında 12 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi. 24 şüpheliyi yakalama için ise çalışmalar sürüyor.