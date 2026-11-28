Hindistan'ın uykularını kaçıran gelişme: Türkiye'den kesin olarak yardım alacaklar
Hindistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral NS Raja Subramani, Pakistan'ın Asya'daki son hamlesiyle ilgili olarak çarpıcı Türkiye iddiasını gündeme taşıdı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Hindistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral NS Raja Subramani, Pakistan'ın Asya'daki son hamlesiyle ilgili olarak çarpıcı Türkiye iddiasını gündeme taşıdı.
Güney Asya'daki askeri rekabet, karadan ve havadan sonra şimdi de uzaya taşındı. Cuma günü "Savaşın Geleceği ve Hindistan'ın Çok Alanlı Operasyonlara Hazırlığı" başlıklı oturumda konuşan Hindistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral NS Raja Subramani, Pakistan'ın son dönemdeki uzay hamlelerinin Yeni Delhi için ciddi bir güvenlik tehdidine dönüştüğünü itiraf etti.
İslamabad ile Pekin arasındaki derinleşen askeri ve teknolojik iş birliğine işaret eden Subramani, Pakistan'ın yalnızca dış yardımla yetinmeyip kendi uzay kurumu aracılığıyla yerli kapasitesini de geliştirdiğini vurguladı. Türkiye'nin de bu denklemde Pakistan için kritik bir teknoloji ortağı olarak öne çıktığını belirten Hint komutan, şu ifadeleri kullandı:
"Pakistan'ın uzay kapasitesi Çin'in yardımıyla hızla gelişiyor. Ayrıca Pakistan'ın uzay kurumu Suparco da kendi kabiliyetini oluşturmak için çalışıyor. Artık Türkiye'den de destek alacağını kesin gözüyle görmemiz gerekiyor."
Subramani'ye göre asıl tehlike, Pakistan'ın sadece yörüngeye uydu göndermesiyle sınırlı değil. İslamabad'ın, Çin'in gelişmiş istihbarat, gözetleme, keşif ve navigasyon sistemlerinden doğrudan faydalanma ihtimali Yeni Delhi'nin savunma planlarını zorluyor. Bu durumun Pakistan ordusunun sahadaki farkındalığını katlayacağını söyleyen Subramani, "Çin'in bu alanlarda sahip olduğu her türlü imkan Pakistan tarafından kullanılabilir. Hindistan'ın stratejik planlamasında bunu mutlaka hesaba katması gerekiyor" uyarısında bulundu.
Ülkesinin uzay gücünün doğrudan Çin ile kıyaslanmaması gerektiğini savunan Genelkurmay Başkanı, hedeflerinin sınırsız bir rekabet değil, sınır güvenliğini garantiye almak olduğunu kaydetti. Subramani, "Çin'in sahip olduğu her şeye ulaşmak için bir yarışa girmemeli veya buna göre plan yapmamalıyız. Sınırlarımızı kesintisiz izleyecek ve uyduların aynı bölge üzerinden geçiş süresini kısaltacak kadar kapasiteye ihtiyacımız var. Gerekli hesaplamalar yapıldı, yeterli sayıda uydu fırlatmayı hedefliyoruz" diye konuştu.
Bölgedeki bu tabloya karşı Hindistan da kesenin ağzını açtı. Uzay Tabanlı Gözetleme programının üçüncü aşaması kapsamında 269,68 milyar Hindistan Rupisi (yaklaşık 147,2 milyar TL) bütçe ayıran Yeni Delhi yönetimi, önümüzdeki 3 yıl içinde 52 özel askeri uyduyu yörüngeye yerleştirmeyi planlıyor.
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