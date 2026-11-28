Ülkesinin uzay gücünün doğrudan Çin ile kıyaslanmaması gerektiğini savunan Genelkurmay Başkanı, hedeflerinin sınırsız bir rekabet değil, sınır güvenliğini garantiye almak olduğunu kaydetti. Subramani, "Çin'in sahip olduğu her şeye ulaşmak için bir yarışa girmemeli veya buna göre plan yapmamalıyız. Sınırlarımızı kesintisiz izleyecek ve uyduların aynı bölge üzerinden geçiş süresini kısaltacak kadar kapasiteye ihtiyacımız var. Gerekli hesaplamalar yapıldı, yeterli sayıda uydu fırlatmayı hedefliyoruz" diye konuştu.