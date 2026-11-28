İsrail ordusu, düzenlediği saldırılarla Gazze'de 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesi sık sık ihlal ediyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığının son açıklamasına göre, ateşkesten bu yana İsrail saldırılarında 1075 Filistinli hayatını kaybetti, 6 bin 163 kişi yaralandı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise toplam can kaybının 74 bin 772'ye, yaralı sayısının 176 bin 238'e ulaştığı aktarıldı. Gazze nüfusunun büyük bölümü yerinden edilirken altyapı geniş çapta tahrip oldu. Abluka ve insani yardımların girişine getirilen kısıtlamalar, açlığı ve ilaç sıkıntısını ağırlaştırdı. Aynı dönemde İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Batı Şeria’da saldırılarını artırdı. Bölgede ölümler, gözaltılar, ev yıkımları ve Filistinlilerin zorla yerinden edilmesinin yanı sıra İsrail yerleşimlerinin genişletilmesi de sürdü.