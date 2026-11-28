Papalığa ait Kardinal Carafa komutasındaki gemilerin 1472 yılında Antalya Limanı'nın girişini koruyan zinciri kırarak limana girdiğini, ancak kenti ele geçiremediğini belirten Aydemir, "Carafa başkanlığındaki -ki kendisi kardinaldir- donanma Antalya liman ağzını koruyan, limanı koruyan bu zinciri kırdı, limana girdi. Limanı talan etti ama kenti zapt edemedi, kaleleri geçemedi. Antalyalılarla sabahtan akşama kadar süren çok kanlı bir savaşta kaybettiler" diye konuştu. Saldırı sırasında kırılan zincirin savaş ganimeti olarak Papa'ya sunulduğunu anlatan Aydemir, "Bu zincir daha sonra Papa'ya hatıra olarak sunuldu. Papa da onu Vatikan'ın duvarına astı ve bir mermer kitabeye zincirin getirilmesine ilişkin bilgileri yazdırdı" dedi. Önceki yıllarda eski Antalya Müzesi Müdürü Kayhan Dörtlük'ün Vatikan'da zincirin izini sürdüğünü aktaran Aydemir, Dörtlük'ün zinciri görmek ve fotoğraflamak istediğini, ancak buna izin verilmediğini belirtti. Aydemir, "İzin vermediler ama ısrar edince zincirin duvarda çekilmiş fotoğrafını kendisine sundular" diye konuştu.