Ev sahibi olanları ilgilendiriyor: 48 saat içinde ödemeyen yandı!
Ev sahiplerini ilgilendiren 2026 emlak vergisi ikinci taksit ödemelerinde son saatlere girildi. 30 Kasım Pazartesi'nden itibaren vergisini yatırmayanlara faiz uygulanacak.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Ev sahiplerini ilgilendiren 2026 emlak vergisi ikinci taksit ödemelerinde son saatlere girildi. 30 Kasım Pazartesi'nden itibaren vergisini yatırmayanlara faiz uygulanacak.
Türkiye genelinde milyonlarca taşınmaz sahibini ilgilendiren 2026 yılı emlak vergisinin ikinci taksit ödemelerinde son gün yaklaşıyor. 2026 yılına ait emlak vergisinin ikinci taksiti için son ödeme günü 30 Kasım Pazartesi olarak belirlendi. Yılda iki eşit parça halinde tahsil edilen verginin ilk taksiti mart, nisan ve mayıs aylarında ödenirken, yılın ikinci ödemesi kasım ayında yapılıyor. Yıllık vergi borcunun tamamını ilk taksit döneminde yatıran taşınmaz sahiplerinin kasım ayında yeniden ödeme yapmasına gerek bulunmuyor.
Belediyelere yapılması gereken ödemeler için yasal süre 30 Kasım Pazartesi günü sona eriyor. Belirlenen tarihe kadar ödeme yapmayan mülk sahipleri gecikme zammıyla karşılaşacak.
AYLIK 3,7 GECİKME ZAMMI YANSITILACAK Yasal ödeme takvimini kaçıran tapu sahipleri ek maliyetle karşı karşıya kalacak. 30 Kasım Pazartesi gününe kadar yatırılmayan vergi tutarlarına aylık yüzde 3,7 oranında gecikme zammı yansıtılacak. Gecikme süresinin bir aydan kısa olması durumunda ise ceza tutarı günlük bazda hesaplanarak borca eklenecek.
AYLIK 3,7 GECİKME ZAMMI YANSITILACAK Yasal ödeme takvimini kaçıran tapu sahipleri ek maliyetle karşı karşıya kalacak. 30 Kasım Pazartesi gününe kadar yatırılmayan vergi tutarlarına aylık yüzde 3,7 oranında gecikme zammı yansıtılacak. Gecikme süresinin bir aydan kısa olması durumunda ise ceza tutarı günlük bazda hesaplanarak borca eklenecek.
EMLAK VERGİSİ MUAFİYETİNDEN KİMLER YARARLANIYOR? Türkiye'de brüt 200 metrekareyi aşmayan tek konuta sahip olan vatandaşlar, belirli şartları taşımaları halinde emlak vergisi ödemekten muaf tutuluyor. Uygulamadan ev kadınları, işsizler, emekliler, engelliler, gaziler ve şehitlerin dul ve yetimleri yararlanabiliyor. Muafiyet hakkından yararlanmak isteyenlerin gelir durumuna ilişkin koşulları da karşılaması gerekiyor. Buna göre hiçbir geliri bulunmadığını belgeleyenler ile yalnızca emekli, dul veya yetim aylığı alanlar kapsama giriyor. Ayrıca 2025 yılında mevduat faizi, temettü ve benzeri menkul sermaye gelirlerinin toplamının 330 bin lirayı aşmaması şartı aranıyor.
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