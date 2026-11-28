EMLAK VERGİSİ MUAFİYETİNDEN KİMLER YARARLANIYOR? Türkiye'de brüt 200 metrekareyi aşmayan tek konuta sahip olan vatandaşlar, belirli şartları taşımaları halinde emlak vergisi ödemekten muaf tutuluyor. Uygulamadan ev kadınları, işsizler, emekliler, engelliler, gaziler ve şehitlerin dul ve yetimleri yararlanabiliyor. Muafiyet hakkından yararlanmak isteyenlerin gelir durumuna ilişkin koşulları da karşılaması gerekiyor. Buna göre hiçbir geliri bulunmadığını belgeleyenler ile yalnızca emekli, dul veya yetim aylığı alanlar kapsama giriyor. Ayrıca 2025 yılında mevduat faizi, temettü ve benzeri menkul sermaye gelirlerinin toplamının 330 bin lirayı aşmaması şartı aranıyor.