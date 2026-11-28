Türkiye’nin yumurta üretiminde büyük artış!
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, Türkiye’nin tavuk yumurtası üretiminde küresel ölçekte 9’uncu, Avrupa genelinde ise 2’nci sırada bulunduğunu bildirdi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, Türkiye’nin tavuk yumurtası üretiminde küresel ölçekte 9’uncu, Avrupa genelinde ise 2’nci sırada bulunduğunu bildirdi.
Antalya’da düzenlenen 7. Yumurta Zirvesi’nde konuşan Gümen, kamu ve özel sektör işbirliğiyle üretim kapasitesinin her yıl arttığını belirtti. Yılın ilk dokuz ayında 17,2 milyar, ekimde ise 2,1 milyar yumurta üretildiğini kaydeden Gümen, üretim artışının ihracata da olumlu yansıdığını söyledi. Gümen, Türkiye’nin yumurta ithal etmediğini ve iç tüketimin yerli üretimle karşılandığını ifade etti.
Kuş gribine karşı biyogüvenlik önlemleri Kuş gribinin sektörün başlıca sorunlarından biri olduğunu belirten Gümen, etlik ve yumurtacı kanatlı işletmelerinde biyogüvenlik uygulamalarını standartlaştıran tebliğin yürürlüğe girdiğini hatırlattı. Düzenlemeyle tesislere giriş ve çıkışlar, personel ve ziyaretçi hareketleri, araç ve ekipman temizliği, yem ve su güvenliği ile atık yönetimine ilişkin kurallar belirlendi. Gümen, bu önlemlerle hastalıkların işletmelere girmesinin ve işletmeler arasında yayılmasının önlenmesinin amaçlandığını söyledi.
Yerli damızlık üretimi artırılıyor Gümen, Ankara Tavukçuluk Araştırma Enstitüsünde geliştirilen ATAK, ATAK-S, ATABEY ve AKBAY’ın sahadaki üretim kapasitesinin yüzde 20’ye ulaştığını belirtti. Eskişehir’deki araştırma enstitüsünde yetiştirilen yerli Anadolu T civcivine ilişkin ıslah çalışmalarının da sürdüğünü kaydetti.
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