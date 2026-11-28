Kuş gribine karşı biyogüvenlik önlemleri Kuş gribinin sektörün başlıca sorunlarından biri olduğunu belirten Gümen, etlik ve yumurtacı kanatlı işletmelerinde biyogüvenlik uygulamalarını standartlaştıran tebliğin yürürlüğe girdiğini hatırlattı. Düzenlemeyle tesislere giriş ve çıkışlar, personel ve ziyaretçi hareketleri, araç ve ekipman temizliği, yem ve su güvenliği ile atık yönetimine ilişkin kurallar belirlendi. Gümen, bu önlemlerle hastalıkların işletmelere girmesinin ve işletmeler arasında yayılmasının önlenmesinin amaçlandığını söyledi.